Đặt vòng tránh thai thường gặp những tác dụng phụ gì?

Ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt: Một trong những rắc rối thường gặp khi đặt vòng tránh thai là chị em thường phải đối diện với chu kỳ kinh nguyệt không đều, hoặc chu kỳ kéo dài và ra nhiều máu hơn. Đi kèm đó là những cơn đau bụng kinh.

Có thể gây thủng mô dạ con: Trong quá trình đưa vòng vào cổ tử cung, nếu làm sai thủ thuật có thể dẫn đến thủng mô tử cung, gây chảy máu và các biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy khi đặt vòng tránh thai, nếu xuất hiện những bất thường cần thông báo ngay cho các bác sĩ để xử lý kịp thời.

Vòng có thể bị tuột ra ngoài: Với những phụ nữ vừa mới sinh, nếu đặt vòng ngay có thể xảy ra hiện tượng vòng bị đẩy ra ngoài. Nguyên nhân là do sau sinh tử cung của người phụ nữ đang co bóp mạnh để phục hồi lại trạng thái ban đầu và hoạt động co bóp sẽ khiến vòng tránh thai bị tác động, bị đẩy lùi ra ngoài.

Làm rối loạn nội tiết tố: Vòng tránh thai có thể làm bạn bị rối loạn nội tiết tố dẫn đến hiện tượng buồn nôn, đau đầu, mọc nhiều mụn, đau tức ngực và thay đổi tâm trạng bất thường.

Có thể gây u nang buồng trứng: Vòng tránh thai chứa nội tiết tố giống như progestrone sau sinh vì thế có thể gây u nang buồng trứng. Tuy nhiên dạng này không phát triển thành ung thư mà sẽ tự mất đi sau đó.

Vẫn có thai ngoài ý muốn: Có một số trường hợp khi đặt vòng tránh thai vẫn có thai ngoài ý muốn. Nguyên nhân được lý giải có thể là do trước khi đặt vòng các cặp vợ chồng sinh hoạt tình dục đúng vào chu kỳ trứng rụng. Do vậy lúc này tinh trùng đã gặp trứng và thụ tinh trong đó nên sau khi đặt vòng vẫn xảy ra hiện tượng có thai. Ngoài ra một số trường hợp vòng tránh thai gặp sự cố nên vẫn có thể thụ thai.

Có thai ngoài tử cung: Một số khác khi đặt vòng tránh thai những vẫn có thai ngoài tử cung. Tuy nhiên tỷ lệ này không đáng kể.

