Đất nước nào sẽ soán ngôi Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới?

Trang CNN đăng tải bản tin "India to overtake China as the world's most populous country: UN" (Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới: Liên hợp quốc).

Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, Ấn Độ chuẩn bị vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong chưa đầy một thập kỷ. Trung Quốc và Ấn Độ hiện chiếm khoảng 37% tổng dân số toàn cầu với khoảng 2,7 tỷ người. Trung Quốc hiện có khoảng 1,4 tỷ người và Ấn Độ là khoảng 1,3 tỷ người.

Nhưng báo cáo triển vọng dân số thế giới năm 2019 của Liên hợp quốc vừa công bố cho thấy, năm 2027, dân số Ấn Độ sẽ đông hơn Trung Quốc. Đến năm 2050, khoảng cách dự kiến ​​sẽ còn mở rộng hơn nữa.

Cư dân đông đúc tại một khu chợ ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

"Từ năm 2019 đến 2050, 55 quốc gia hoặc khu vực dự kiến ​​sẽ thấy dân số của họ giảm ít nhất 1%", báo cáo cho biết, chủ yếu là do mức sinh thấp và trong một số trường hợp, số lượng di cư cao.

Trong số này, dân số Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giảm 31,4 triệu người, tương đương 2,2%. Khi đó, dân số Trung Quốc chỉ còn ở mức 1,1 tỷ, ít hơn mức dự báo 1,5 tỷ cho Ấn Độ.

Hiện, thế giới có 7,7 tỷ người. Đến năm 2050, báo cáo dự đoán toàn bộ dân số của hành tinh sẽ là 9,7 tỷ người. Tăng khoảng hơn 7 tỷ so trong 100 năm.

Trung Quốc đã cố gắng để giải quyết một cách nhanh chóng sự suy giảm dân số thấp thoáng trong nhiều năm. Với dân số của đất nước nhanh chóng già đi và tỷ lệ sinh giảm, Bắc Kinh thậm chí đã đảo ngược chính sách một con nổi tiếng để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con.

Nhưng với dân số đô thị ngày càng phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, những nỗ lực đẩy tỷ lệ sinh đã tăng lên đã thất bại.

T.Nguyên (Theo CNN)