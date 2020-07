Có thai tự nhiên nhờ bắt đúng bệnh

Với chẩn đoán vô sinh thứ phát do tắc vòi tử cung, chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, ở Bắc Giang) đã có thai tự nhiên sau khi được điều trị nong vòi tử cung. Khi thai đủ 40 tuần tuổi, sản phụ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản trung ương mổ bắt thai thành công. Bé trai chào đời nặng 3,7 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Đây cũng là con thứ 2 của vợ chồng chị N. sau 14 năm sinh con gái đầu lòng.

Tin vui cho người hiếm muộn

Theo các chuyên gia, tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, hiện ở mức 7,7%, tức là có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang bị vô sinh, hiếm muộn cần phải được can thiệp. Đáng báo động là khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Ở nam giới trẻ, nguyên nhân hiếm muộn có thể do các yếu tố về sinh hoạt (hút thuốc lá, lạm dụng rượu, làm việc căng thẳng…), do bệnh lý (tắc ống dẫn tinh, quai bị, không có tinh trùng). Ở nữ giới trẻ, nguyên nhân vô sinh thường gặp do viêm nhiễm đường sinh sản (sau nạo, hút, đình chỉ thai, gây viêm nhiễm, tắc vòi trứng, dính tử cung).

Nhằm mang lại cơ hội mang thai tự nhiên cho các bà mẹ, GS-TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, đã nghiên cứu ra phương pháp nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi. Đến nay, nhiều bà mẹ đã có thai tự nhiên sau can thiệp nong vòi tử cung.

"Vô sinh do vòi tử cung có tỉ lệ từ 43%-59%. Đây là điều khiến cho những bà mẹ không may bị tắc đoạn gần vòi tử cung, trước đây chỉ có cách làm thụ tinh trong ống nghiệm mới có thể sinh nở được. Nếu như chi phí thụ tinh trong ống nghiệm rất tốn kém, lên tới cả trăm triệu đồng, thì chi phí nong vòi tử cung chỉ hết khoảng 20 triệu đồng mà sản phụ hoàn toàn có thai tự nhiên" - GS Nguyễn Viết Tiến cho biết.

GS-TS Nguyễn Viết Tiến mổ đón em bé chào đời từ người mẹ mang thai tự nhiên sau khi được chữa trị bằng phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi

Tùy thuộc vào nguyên nhân

Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến, có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến để chữa vô sinh, hiếm muộn nhưng không phải cứ kỹ thuật hiện đại là chữa được căn bệnh này. Vô sinh, hiếm muộn do rất nhiều nguyên nhân, có khi không chỉ ở phía phụ nữ mà do cả vợ và chồng, vì vậy tùy thuộc từng nguyên nhân mà bác sĩ sẽ điều trị cho người bệnh.

Hiện nay, vô sinh do người nữ chiếm khoảng hơn 40%, vô sinh do người nam cũng khoảng 40%, 20% còn lại là vô sinh do cả nam và nữ. "Một trong những lý do khiến nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn chưa đạt được đích đến bởi vẫn chưa hiểu đúng về các phương pháp điều trị. Hầu hết mọi người cho rằng thụ tinh trong ống nghiệm là con đường duy nhất để chữa vô sinh, hiếm muộn nhưng thực chất không phải như vậy" - GS Nguyễn Viết Tiến nhận định.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết có những cặp vợ chồng đến bệnh viện cứ một mực "đòi" làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng sau khi được thăm khám, tìm nguyên nhân thì có khi bệnh nhân chỉ cần điều trị các rối loạn tình dục hay các bệnh lý như: giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn, tắc ống dẫn tinh... là sau đó có thể có thai tự nhiên hoặc có trường hợp chỉ cần bơm tinh trùng vào tử cung là đã thành công.

Tương tự, với nữ giới, bác sĩ sẽ tìm nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn để có hướng điều trị phù hợp. Chẳng hạn nếu có bất thường ở buồng tử cung, ứ dịch tắc vòi trứng thì can thiệp phẫu thuật là sau đó có thể có thai tự nhiên được, trường hợp không thành công mới phải áp dụng các kỹ thuật cao hơn như thụ tinh trong ống nghiệm. Với trường hợp nguyên nhân vô sinh do cả vợ và chồng thì phải dựa vào những yếu tố như tuổi, tình trạng bệnh, nguyện vọng của bệnh nhân mà chọn giải pháp phù hợp.

GS Nguyễn Viết Tiến cho biết hiện nay với các kỹ thuật tiên tiến về phôi thai, các phương tiện chẩn đoán, hỗ trợ điều trị rất hiện đại, nên tỉ lệ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn vẫn có thể sinh con thành công rất cao, có nơi tỉ lệ này lên tới 60%. Điều quan trọng nhất là phải tìm được nguyên nhân, từ đó sẽ tìm biện pháp hiệu quả, chi phí ít nhất và gần với tự nhiên nhất.

GS-TS Nguyễn Viết Tiến tư vấn với các cặp vợ chồng trẻ, nếu không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà trong 12 tháng vẫn không có thai thì nên đi khám và can thiệp càng sớm càng tốt; những cặp vợ chồng sau khi lập gia đình vài tháng mà cảm thấy có những bất thường cũng cần đi khám ngay.



Theo NLĐ