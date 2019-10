Cách ăn uống cho bà bầu ốm nghén

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết nghén là triệu chứng hầu hết bà bầu gặp phải, dẫn đến đau đầu chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Nghén thường xảy ra vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau mỗi bữa ăn.

Nguyên nhân có thể do hormone từ nhau thai tiết ra khiến nội tiết của mẹ thay đổi và do ăn uống không hợp khẩu vị. Thông thường, ốm nghén chỉ xảy ra trong 12 tuần đầu mang thai nhưng cũng người nghén trong suốt cả thai kỳ. Mức độ nghén ở mỗi bà bầu cũng khác nhau.

Theo bác sĩ Hải, mẹ bầu nên ăn ít thực phẩm và chia thành nhiều bữa trong ngày. Tránh xa các loại thực phẩm kích thích dạ dày như: chất béo, đồ chiên, đồ có mùi khó chịu. Ăn uống những thực phẩm có chứa gừng cũng giảm được chứng nôn ói.

Mẹ bầu nên uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn, duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế lo âu, trầm cảm, mất ngủ...

Gợi ý món ăn, uống cho mẹ bầu khi nghén:

Nước mía: mía tím 300g, gừng tươi 5g. Mía tím nướng cho nóng, bỏ vỏ ép lấy nước. Gừng giã nhỏ cho vào nước mía quấy đều, chắt lấy nước bỏ bã chia 3 lần uống trong ngày, trước khi ăn 30 phút. Cần uống liền 3-5 ngày.

Nước ô mai: ô mai 20 quả, gừng tươi 5g, đường đỏ 30g. Cho tất cả vào nồi, thêm 400ml nước đun sôi kỹ chắt lấy nước thuốc đặc, chia 3 lần uống trong ngày trước khi ăn 20 phút. Cần uống liền 3-5 ngày.

Me, sấu ngâm gừng: quả me 200g, quả sấu 200g, gừng 10g, đường trắng 30g. Quả me, quả sấu cạo bỏ vỏ ngoài đem đồ chín, quả me bóc bỏ vỏ cứng. Gừng giã nhỏ trộn với đường, cho vào cùng quả me, sấu trộn đều, đường tan hết là được.

Canh sấu: sấu 5 quả (50g), sườn lợn 200g, bí xanh 100g, bột gia vị vừa đủ. Sấu cạo vỏ rửa sạch, sườn lợn rửa sạch chặt miếng ướp gia vị xào chín, cùng cho vào nồi thêm nước vừa đủ đun sôi kỹ. Bí xanh bỏ vỏ rửa sạch, thái miếng. Khi sườn đã nhừ cho bí xanh vào đun sôi lại là được. Trước khi ăn dầm nát sấu, ăn ngày hai lần lúc đói hoặc ăn với cơm. Cần ăn liền 3 ngày

Canh me: cá trắm cỏ 300g, me, cà chua, rau cải trắng 100g, dầu ăn, bột ngọt, gia vị vừa đủ. Cá rửa sạch, bổ đôi ướp bột gia vị trong 20 phút. Quả me cạo vỏ ngoài, cà chua rửa sạch thái miếng, rau cải trắng rửa sạch thái nhỏ. Cho cá, cà chua, dầu ăn vào nồi xào, cho cà chua vào xào tiếp, dầm nát cà chua, đổ nước vừa đủ đun sôi thả quả me vào, đun tiếp khi quả me chín thì cho rau cải trắng vào đảo đều, canh sôi lại cho bột ngọt là được. Ăn ngày một lần lúc đói, cần ăn liền 3 - 5 ngày.

Theo VnExpress