Các bệnh dễ mắc ở tử cung

Trong tất cả các bệnh lý về phụ khoa của phụ nữ thì các bệnh ở tử cung thường gây hậu quả nặng nề nhất bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản cũng như sức khỏe của người bệnh.

Polyp tử cung

Polyp tử cung là sự phát triển quá mức của niêm mạc tạo thành khối u dính vào thành trong lòng của tử cung và sa vào buồng tử cung. Tùy sự phát triển của khối u và thời gian phát hiện ra bệnh mà kích cỡ của u khác nhau. Bệnh thường biểu hiện hành kinh ra máu quá nhiều, rong kinh, chảy máu sau thời kỳ mãn kinh, kinh nguyệt thất thường… Đây là nguyên nhân của những căn bệnh phụ khoa khác nguy hiểm hơn như lạc nội mạc tử cung , đa nang buồng trứng... Polyp tử cung nếu để quá lâu cũng có thể gây ra ung thư tử cung hoặc gây vô sinh, hiếm muộn.

U xơ tử cung

Trường hợp bị u xơ tử cung thấy vùng bụng dưới xuất hiện những cơn đau nhức. Cơn đau có thể liên miên hoặc chia thành từng cơn, thường đau nhiều hơn quanh chu kỳ kinh, đau khi giao hợp. Âm đạo xuất huyết bất thường ở giữa kỳ kinh. Kinh nguyệt ra ít hơn và rối loạn trong thời gian dài. Khi nằm ở tư thế ngửa có thể sờ thấy khối u nổi lên dưới lớp da bụng, khi day nhẹ có cảm giác đau.

Khi bị u xơ tử cung gây rối loạn kinh nguyệt, sẩy thai, sinh non hoặc thai nhi bị dị dạng do khối u chèn ép, đồng thời gặp rối loạn các vấn đề sinh lý khiến người bệnh bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc táo bón. Bệnh u xơ tử cung làm tăng tỉ lệ vô sinh ở phụ nữ. Khi khối u quá to dẫn tới tình trạng chảy máu, rong kinh và không cầm được máu khiến vô cùng nguy hiểm cho người bệnh.

Chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh.

Lạc nội mạc tử cung

Bệnh lạc nội mạc tử cung là bệnh lớp lót phía trong tử cung lại di chuyển lạc ra bên ngoài của tử cung và phát triển tại đó. Lớp lót này được coi như một cái “đệm” để nâng đỡ cho thai nhi nằm. Khi lớp nội mạc này ở không đúng chỗ và phát triển đến một lúc nào đó sẽ cho người bệnh cảm giác đau bụng dữ dội, cơ thể mệt mỏi, nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt. Xuất huyết bất thường, đau khi giao hợp là những biểu hiện thường gặp của bệnh lạc nội mạc tử cung.

Nguyên nhân của bệnh đó là khi hành kinh, máu kinh chảy ra ngoài mang theo những mảnh vụn của lớp lót này được bong ra ở thời kỳ hành kinh, nhưng việc nó chảy ra không sạch mà bị bám lại ở phía ngoài tử cung chính là nguyên nhân của lạc nội mạc tử cung. Quan hệ tình dục trong chu kỳ kinh nguyệt làm cho máu kinh đáng lý phải được thoát ra ngoài cơ thể lại bị chảy ngược vào trong hoặc ứ lại không chảy ra được khiến cho các mảnh vụn của nội mạc bị dính lại ở trong.

Biến chứng nặng nề nhất của lạc nội mạc tử cung chính là có thể gây vô sinh ở phụ nữ, đau và mất máu nhiều gây suy nhược cơ thể.

U nang tử cung

U nang tử cung là những u xuất hiện ở trong tử cung giống như những túi nhỏ. Thường gặp ở phụ nữ đã có gia đình hoặc đã có quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục không an toàn; người đã có tiền sử bị bệnh viêm loét tử cung, viêm âm đạo có nguy cơ cao dẫn tới u nang tử cung; do rối loạn nội tiết tố...

Cũng giống như các căn bệnh về tử cung khác thì u nang là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vô sinh. Biến chứng nguy hiểm nhất của u nang tử cung chính là ung thư tử cung, ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh.

Ung thư nội mạc tử cung (UTNMTC)

Là ung thư hình thành từ trong tế bào nội mạc tử cung - nơi bào thai phát triển. Các trường hợp thừa cân, mắc bệnh tiểu đường hay nồng độ estrogen trong cơ thể quá cao đều có thể là những nguy cơ tiềm ẩn của căn bệnh này. Biểu hiện của UTNMTC rất đa dạng như:

Âm đạo tiết dịch, chảy máu bất thường: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất, xảy ra tới 90% các trường hợp mắc UTNMTC. Phụ nữ đang trong chu kỳ kinh mà thấy rối loạn chu kỳ, chảy máu giữa kỳ kinh, âm đạo có khí hư, mùi khó chịu... thì nên chú ý vì có thể đây sẽ là những dấu hiệu của UTNMTC.

Đau vùng xương chậu: Lúc này, vùng bụng dưới sẽ có cảm giác nặng nề hơn trước nên gây đau khi quan hệ tình dục hoặc đi vệ sinh.

Thay đổi bất thường khi đi tiểu: Khi phải chịu áp lực ở vùng xương chậu thì có thể khiến người bệnh đi tiểu thường xuyên hơn, số lần đi tiểu nhiều hơn.

Chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh. Khi thấy các dấu hiệu khác thường từ cơ quan sinh sản thì cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra bởi nếu phát hiện bệnh sớm thì việc điều trị sẽ có cơ hội khỏi bệnh cao hơn.

