Buồng trứng đa nang và nguy cơ hiếm muộn

Nguyên nhân dẫn tới BTĐN vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hai lý do thường gặp ở người bị hội chứng buồng trứng đa nang đi khám là rối loạn kinh nguyệt và hiếm muộn. Đồng thời, một số yếu tố sau đây có thể làm tăng nguy cơ bị BTĐN như: Mất cân bằng hormon buồng trứng, buồng trứng sản sinh ra quá nhiều nội tiết tố nam; hàm lượng insullin trong máu cao; mắc chứng béo phì; gia đình có tiền sử mắc bệnh…

BTĐN nang có thể được phát hiện ở tuổi dậy thì hoặc muộn hơn nữa. Hình ảnh trên siêu âm thấy buồng trứng có nhiều nang, có thể lên tới 12 nang trứng nhưng mỗi trứng thường chỉ có đường kính từ 2-9mm. Điều đó cho thấy kích thước trứng bé, không lớn và rụng được nên không thể thụ thai.

Khi phụ nữ bị BTĐN sẽ gặp một hoặc đồng thời vài triệu chứng như: bất thường kinh nguyệt (kinh thưa, mất kinh hoặc không đều), thừa cân, đái tháo đường týp 2, mỡ trong máu cao, tăng huyết áp và khó điều chỉnh huyết áp, sắc tố da sậm màu, nhất là ở háng, cổ và nách, nhiều lông trên mặt và trên người, da mặt nhờn và nhiều mụn, tóc mỏng đi, khó thụ thai…





Nỗi lo ngại lớn nhất của người bệnh bị BTĐN có thể có con không? Thực tế, BTĐN nếu không được chữa trị kịp thời khiến phụ nữ suy giảm khả năng làm mẹ. Do trứng không được rụng và phóng noãn một cách bình thường nên khả năng thụ tinh rất thấp. Ngoài ra, khi bị BTĐN, nguy cơ sảy thai và sinh non rất cao. Do các nang trứng hình thành với số lượng lớn và gây xoắn buồng trứng, chèn ép và gây áp lực lên thai khiến thai bị bong ra khỏi tử cung và có thể bị đẩy ra ngoài.

Bên cạnh đó, BTĐN còn làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung, ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị BTĐN vẫn có thể có con. Đến 17% người bị BTĐN vẫn có thể có con một cách tự nhiên. Số còn lại vẫn có thể có con nếu áp dụng các biện pháp điều trị phù hợp.

Các trường hợp bị BTĐN cần lưu ý: sau khi có con, nhiều người cho rằng họ đã không bị hội chứng BTĐN và không lo bị ảnh hưởng nào nữa. Tuy nhiên, điều này là sai lầm. BTĐN có thể có những biến chứng nguy hiểm và lâu dài về sau nếu không điều trị như: tăng huyết áp, bệnh tim và nhồi máu cơ tim, tiểu đường, loãng xương cũng phổ biến ở phụ nữ bị BTĐN. Do vậy, đẻ bảo vệ sức khỏe lâu dài, khi thấy có các dấu hiệu bị BTĐN thì cần đi khám bệnh và điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Theo Sức khỏe & Đời sống