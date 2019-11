Bí mật của tinh trùng

Số lượng tinh trùng, tinh dịch tùy thuộc chế độ ăn: Chế độ ăn uống của nam giới sẽ quyết định số lượng tinh binh, mùi tinh dịch ở mỗi người. Nếu anh em ăn nhiều thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa, ăn nhiều gia vị hành, tỏi, uống nhiều cà phê thì tinh dịch sẽ nặng mùi. Còn nếu nam giới ăn nhiều hoa quả, rau xanh, chịu khó tập thể thao thường xuyên, không hút thuốc và không uống rượu thì mùi của tinh dịch sẽ dịu hơn và những người này sẽ sản sinh ra nhiều tinh binh hơn.



Chế độ ăn nhiều hoa quả, rau xanh tốt cho sự sản sinh của tinh trùng

Nhiệt độ ảnh hưởng tới tinh trùng: Nghiên cứu cho thấy, nếu bìu bị nóng ở 43oC trong 30 phút sẽ làm gia tăng số tế bào mầm bị chết và làm giảm tới 80% số lượng tinh trùng trong tinh dịch. Ngược lại, nếu để bìu “mát” số lượng tinh trùng xuất ra sẽ tăng hơn. Mặc quần chật, đi xe đạp nhiều giờ, để máy tính xách tay liên tục trên đùi... có thể làm hai tinh hoàn bị nóng, sinh sản tinh trùng ít và yếu.

Tinh trùng sống được bao lâu? Ở cơ thể nam giới bình thường, 72.000 tinh trùng được tạo ra trong một phút, hơn 100 triệu con trong một ngày. Sự sinh tinh trùng kéo dài trong gần như toàn bộ cuộc đời. Đó là lý do nam giới có thể có con khi đã ở tuổi ngoài 60.

Trong đường sinh dục nam giới, từ khi sinh sản cho đến khi trưởng thành sẽ tự tiêu đi nếu không được xuất ra ngoài, thời gian sống của tinh trùng khoảng 74 ngày.

Trong môi trường ngoài cơ thể, do tiếp xúc trực tiếp với không khí và nhiệt độ nên tinh trùng chỉ sống được 30 - 60 phút.

Trong đường sinh dục nữ: Sau khi phóng tinh, nhiều triệu tinh trùng được giải phóng vào âm đạo của người phụ nữ. Với môi trường axít khắc nghiệt trong âm đạo khiến cho phần lớn tinh trùng vào âm đạo chỉ sống được khoảng 20 - 30 phút thì đã bị chết hết. Rất ít những tinh trùng còn lại may mắn sống sót là nhờ có lượng tinh dịch “ngã xuống” làm “đệm” cải thiện môi trường axít trong âm đạo, từ đó có cơ hội thâm nhập tử cung. Ngoài miệng cổ tử cung có khá nhiều chất nhầy, khiến cho tinh trùng rất khó thâm nhập vào trong. Sát ngày rụng trứng, do lượng estrogen trong máu tăng cao nên dịch nhầy nhiều hơn, trong hơn, tinh trùng dễ thâm nhập tử cung sau đó đi lên vòi trứng và chỉ 1 con trong số đó có may mắn được thụ tinh.

Trong tử cung: Sau khi giao hợp 6 tiếng, tinh trùng vào được tử cung đều sống và hoạt động khỏe mạnh. Sau 12 tiếng, 5/6 số lượng tinh trùng vẫn còn sống. Sau 36 tiếng, 1/4 tinh trùng vẫn tồn tại. Sau 3 ngày, tinh trùng thường không thể sống được nữa. Tuy nhiên, số ít tinh trùng có sức khỏe vô biên, thời gian sống có thể kéo dài hơn.

Theo Đức Hạnh (Sức Khỏe & Đời Sống)