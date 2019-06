Bệnh lây qua đường tình dục để lại di chứng tâm lý nặng nề

Chuyến "tàu nhanh" định mệnh

Anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM), có vợ là doanh nhân thường xuyên đi công tác nước ngoài. Cách đây hơn 5 năm, công ty anh có tổ chức buổi tiệc ăn mừng hợp đồng lớn. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. "Tăng 3", mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Trong lúc say mèm và không kiềm chế được, anh và một cô tiếp viên ở quán đã hẹn nhau ra khách sạn. Đêm đó, anh và cô ta đã "quan hệ" nhau.

Vài hôm sau, anh Tùng phát hiện "cậu nhỏ" của mình có gì đó khang khác, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh nghĩ do mình quan hệ với cô tiếp viên nên mắc "bệnh lạ". Tuy nhiên tới một bệnh viện có tiếng tại TP.HCM khám, tất cả các xét nghiệm đều âm tính.

Chắc hẳn người đàn ông nào khi vắng vợ cũng cảm thấy thiếu thốn, day dứt vô cùng vì nhu cầu khó lòng được giải quyết. Ảnh: Tư liệu

Anh luôn ám ảnh, sợ hãi nên tháng nào Tùng cũng đến bệnh viện để tái khám. Trong khoảng thời gian đó, anh không dám gần gũi, thân mật với vợ. Điều đó khiến hạnh phúc vợ chồng ảnh hưởng rất nhiều.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Học, Bệnh viện Nam khoa cho rằng: Do anh Tùng lên mạng tự tìm hiểu thông tin rồi bị ám ảnh tâm lý cứ cho rằng mình có bệnh mà không tin tưởng vào chẩn đoán của bác sĩ.

Xác định anh Tùng bị tâm lý chứ không phải là bệnh lý nên bên cạnh việc kê đơn thuốc hỗ trợ, bác sĩ đã dùng nhiều biện pháp hỗ trợ tâm lý. Về phía gia đình, may mắn anh được vợ cảm thông và luôn ở bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia. Bản thân anh Tùng lại là người có nghị lực, mạnh mẽ và quyết tâm. Tất cả đã giúp anh trở lại là một người khỏe mạnh, bình thường. Anh Tùng không còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì ám ảnh về bệnh tình của mình nữa.

Ám ảnh

Trường hợp anh Tùng không phải là cá biệt. Ông Phạm Văn Kiên 50 tuổi cư trú tại quận 10, từng liên tục đi khám ở bệnh viện suốt 15 năm nay cũng vì ám ảnh mình bị bệnh lậu. Sau một lần quan hệ với gái mại dâm, ông Kiên bị lây bệnh lậu. Ông rất bất ngờ về điều đó vì cho rằng mình đã rất "cẩn thận". Ông đi khám và được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, di chứng để lại về mặt tâm lý rất dai dẳng. Nó làm cho ông sinh ra các bệnh lý khác.

Mặc dù đã được bác sĩ tư vấn kỹ nhưng suốt 15 năm nay ông không còn tâm trí để làm ăn mà chỉ nghĩ tới chuyện đi khám bệnh. Có lần, ông bị viêm đường tiểu, đi tiểu rát buốt, cho rằng vẫn còn sót ký sinh trùng lậu trong máu, ông hoảng loạn chạy chữa khắp nơi. Lo sợ lây sang cho vợ, ông sinh ra né tránh chuyện quan hệ vợ chồng.

Bác sĩ Học cho biết, mỗi ngày trung bình có khoảng trên 10 ca đến khám bệnh lây truyền qua đường tình dục và đi kèm là các biểu hiện rối loạn tâm thần. Những bệnh nhân này ở độ tuổi từ 20 - 50, đa số họ do thiếu hiểu biết về an toàn tình dục. Họ đều nghĩ chỉ cần đeo bao cao su khi quan hệ sẽ tuyệt đối an toàn mà không biết rằng những bệnh như lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, thậm chí HIV cũng có nguy cơ lây truyền từ người bệnh sang người lành chỉ qua một nụ hôn môi sâu, qua quan hệ đường miệng...

Các bác sĩ chuyên khoa nam cũng chia sẻ rằng: Bệnh lây bệnh qua đường tình dục, dù bằng cách này hay cách khác, đều để lại những di chứng nặng nề, đặc biệt là di chứng về mặt tâm lý.

Khó tránh khỏi việc đàn ông dễ dàng “ăn vụng”. Tuy nhiên, để không bị mắc phải những căn bệnh về tình dục, các ông cần trang bị kiến thức quan hệ tình dục an toàn nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, hoặc nặng hơn là ảnh hưởng tới vợ con làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, tốt hơn hết là các anh nên chủ động tiết chế cảm xúc bản năng bằng việc luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với gia đình.

Làm gì để phòng tránh?

Đi đôi với sự cố gắng của người đàn ông thì vai trò của người vợ cũng không kém phần quan trọng. Các chị cũng nên cập nhật kiến thức, trang bị cho mình những hiểu biết về tâm sinh lý của đàn ông nói chung và của chồng mình nói riêng, phải biết mỗi ngày chăm chút, "nâng cấp" bản thân, biết thông cảm, chia sẻ với chồng những khó khăn trong cuộc sống.

Đời sống vợ chồng có đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ thì nguy cơ các anh mang mầm bệnh từ bên ngoài về sẽ ít xảy ra.

