Theo thông tin từ báo trung ương Trung Quốc, những ngày qua, một đoạn clip về va chạm giữa xe ba bánh với xe ô tô và phản ứng của chủ xe được lan truyền rộng rãi. Va chạm xảy ra tại một con đường ở khu vực Loa Hà, tỉnh Hà Nam.

Trong đoạn clip, một người đàn ông cao tuổi lái xe ba bánh thu gom phế liệu vượt đèn đỏ đâm vào xe ô tô con. Sau đó, người lái xe ô tô trước sự chứng kiến của cảnh sát giao thông và người qua đường chỉ yêu cầu ông lão bồi thường 1 tệ (~3.500 đồng) để ông có thể nhớ kỹ bài học tuân thủ luật giao thông. Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã khiến không ít người cảm động khi xem.

Theo tìm hiểu cụ thể của phóng viên, khoảng 1 giờ chiều ngày 12/6, tại khu vực giao lộ giữa đường Tung Sơn và đường Liêu Hà, 1 chiếc xe ba bánh chở đầy phế liệu trong lúc vượt đèn đỏ đã đâm vào một xe ô tô đang thông hành bình thường. Xe ba bánh sau khi va chạm bị lật đổ ra đường. Xe ô tô con bị va đập gây tổn hại ở góc phải.

Cảnh sát giao thông cho biết, người lái xe ba bánh là một người đàn ông 60 tuổi, sau va chạm không bị thương, nhưng tỏ ra khá sợ hãi. Chủ xe ô tô là anh Trịnh, sau khi xuống xe kiểm tra mức độ hỏng hóc, vẫn quay sang tỏ thái độ điềm đạm, trấn an người đàn ông lớn tuổi: “Chú lớn tuổi như vậy rồi kiếm tiền thật không dễ dàng nhưng lái xe phải chú ý an toàn, không được phép vượt đèn đỏ. Tiền sửa xe tôi sẽ tự lo, chú chỉ cần bồi thường cho tôi 1 tệ là được, hi vọng chú có thể nhớ bài học lần này”.

Người qua đường tường thuật lại lời của anh Trịnh nói với người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông gây tai nạn tỏ ra áy náy, đã móc hết tất cả tiền mặt mình có trong túi hi vọng có thể bồi thường cho anh Trịnh nhiều hơn. Tuy nhiên anh Trịnh vẫn kiên quyết chỉ lấy 1 tệ.

Anh Trịnh yêu cầu bồi thường 1 tệ

“Lúc đó rất nhiều người đứng vây quanh chứng kiến phản ứng của chủ xe cũng đều cảm động. Sau đó mọi người cũng khuyên ông chú lớn tuổi lái xe phải cẩn thận, tuân thủ luật lệ giao thông, không được vượt đèn đỏ, gặp được người chủ xe như anh Trịnh là một chuyện quá may mắn” - cảnh sát cho hay.

Đoạn clip sau khi được cộng đồng mạng truyền tay nhau đã khiến rất nhiều người xem cảm động. Tuy nhiên cũng có một số độc giả cho rằng hành động của anh Trịnh tuy xuất phát từ lòng tốt nhưng có thể sẽ vô tình tạo tiền lệ xấu cho những người có ý thức tham gia giao thông kém như người đàn ông lái xe ba bánh.

S.S ( Theo China News)