Xác định nguyên nhân máy bay chở một đội bóng Brazil rơi

Reuters dẫn lời các nhà chức trách cho hay, máy bay Colombia rơi do lỗi của con người gây nên, cụ thể là lỗi của phi công, hãng hàng không và các nhân viên điều hành Bolivia.

Máy bay chở đội bóng Bazil gặp nạn tại Colombia hôm 29/11. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay này do công ty LaMia, có trụ sở tại Bolivia, thuê lại. Máy bay rơi ở khu vực đồi núi gần Medellin, do phi công không thể tiếp nhiên liệu trên hành trình bay, và báo cáo về tình trạng lỗi động cơ do thiếu nhiên liệu khi đã quá muộn.

“Vụ tai nạn không do tác nhân lỗi kỹ thuật, tất cả đều do lỗi của con người gây nên, cùng với đó là nhân tố về quản lý trong công ty và việc quản lý, tổ chức các kế hoạch bay của các nhà chức trách ở Bolivia” – Thư ký ban An toàn Hàng không Colombia Freddy Bonilla cho biết.

Ông Bonilla nói thêm, các nhà chức trách Bolivia và hãng hàng không ‘đã thông qua các điều kiện cho chuyến bay thể hiện trong kế hoạch bay mà vốn dĩ là không chấp nhận được’.

Ngoài việc thiếu nhiên liệu, máy bay còn bay quá tải trọng cho phép tới gần 400kg, và không được cho phép bay ở độ cao như hành trình đã thực hiện.

Các kết luận ban đầu của ban điều tra Colombia trùng với các đánh giá của các nhà chức trách Bolivia vào tuần trước mà theo đó, viên phi công chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ tai nạn thảm khốc này.

Phi công Miguel Quiroga điều khiển máy bay gặp nạn, đồng thời là đồng sở hữu của hãng hàng không. Quiroga cùng 70 người khác đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Giám đốc điều hành của hãng LaMia là Gustavo Vargas Camboa đã bị tạm giam hồi đầu tháng này.

