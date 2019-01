Vú em dốc ngược đầu bé 10 tháng tuổi xuống đất

Cảnh sát thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, gần đây đang điều tra một phụ nữ vì hành vi ngược đãi trẻ em sau khi cô này được thuê trông bé 10 tháng cho cặp vợ chồng trẻ, South China Morning Post đưa tin hôm 20/1.

Nữ giúp việc bị ghi lại hình ảnh bạo hành em bé 10 tháng tuổi ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, tuần trước. Ảnh: Sohu.

Người phụ nữ là bạn của bà nội đứa trẻ, được thuê làm việc vào buổi sáng trong khi cặp vợ chồng đi làm. Bà này không biết có camera giám sát trong căn hộ.

Trong video được chia sẻ trên mạng, bảo mẫu mặc bộ đồ đen vứt đứa bé lên sofa sau đó dốc ngược để đầu em bé chạm xuống sàn nhà. Ban đầu, bố mẹ em bé không định báo cảnh sát vì không chắc video có đủ điều kiện để làm bằng chứng kiện cáo. Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng được lan truyền khiến cảnh sát địa phương chú ý và mở cuộc điều tra.

Nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận dưới video, kể lại cuộc đấu tranh của chính mình trong việc lựa chọn tự nuôi dạy con cái hay thuê giúp việc.

"Tốt nhất là tự chăm con của bạn. Người già đôi khi thiếu kiên nhẫn, giống như mẹ tôi. Bà ấy thường đánh con tôi và lơ là trông coi thằng bé. Vì vậy, tôi đã thôi việc để chăm sóc thằng bé đến khi nó đi mẫu giáo", một phụ nữ viết.

"Tôi có thể tìm việc làm sau khi con lớn hoặc kinh doanh ở nhà chứ không muốn thuê bảo mẫu", một người khác bình luận.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, số người giúp việc, bao gồm bảo mẫu và dọn dẹp bán thời gian, đã vượt quá con số 25 triệu người năm 2016, tăng 9,3% so với năm 2015. Tuy nhiên, số lượng này vẫn không đủ so với nhu cầu thực tế do các gia đình trẻ chuyển từ vùng quê lên thành phố sống ngày càng đông và ngày càng nhiều phụ nữ ưu tiên phát triển sự nghiệp.

Tại Bắc Kinh, số người giúp việc có sẵn thậm chí không đáp ứng được một nửa nhu cầu tại thủ đô năm 2018, theo NetEase News.

Theo Ngôi sao