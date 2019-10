Vì sao 39 người phải vào Anh trong xe đông lạnh -25 độ C?

Chiếc xe tải được sử dụng để đưa 39 người đi từ cảng Zeebrugge, Bỉ tới cảng Purfleet, Essex của Anh được xác nhận là một xe container đông lạnh. Kết quả là 39 người đã chết vì phải ở trong chiếc xe suốt 10 giờ và nhiệt độ xuống đến -25 độ C.

Dù cuộc điều tra đang diễn ra, đây không phải là lần đầu tiên các băng nhóm buôn người sử dụng xe tải đông lạnh để qua mặt lực lượng hải quan các nước, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được thắt chặt nhằm đối phó với loại tội phạm này.

Đối phó với công nghệ quét tầm nhiệt

Lực lượng an ninh tại cảng Purfleet và cảng Zeebrugge đều được trang bị thiết bị chụp và quét tầm nhiệt để phát hiện dấu hiệu khả nghi bên trong các toa hàng. Mặc dù vậy, các thiết bị này được cho biết là chỉ phát huy hiệu quả với các container thông thường.

"Thiết bị chụp tầm nhiệt không hiệu quả đối với các container đông lạnh. Bên trong các container này quá lạnh, các thiết bị không thể bắt được tín hiệu nhiệt nếu có người trốn ở bên trong", một nhân viên an ninh tại cảng Purfleet cho biết.

Nhân viên an ninh này cho biết vụ việc được phát ở Essex cho thấy các băng nhóm buôn người biết rõ đặc điểm của các thiết bị kiểm tra. "Chúng luôn luôn tìm cách phát hiện ra các khe hở an ninh, và đáng buồn thay, chuyện này kết thúc với những mạng sống bị tước đi".

Hình ảnh máy quét nhiệt phát hiện sóng nhiệt bên trong xe container ở cảng Dover. Ảnh: AP.

Các nhân viên an ninh cho biết việc kiểm tra tất cả các container ra vào cảng Purfleet là "bất khả thi". Lực lượng an ninh tại đây chỉ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên đối với một số container.

Đối với các container đông lạnh, việc mở cửa để kiểm tra trực tiếp hiếm khi được thực hiện bởi nguy cơ hàng hóa bên trong, vốn phải được bảo quản đặc biệt, có thể bị hỏng.

"Những người này không có mảy may cơ hội nào sống sót. Kể cả nếu thiết bị làm lạnh được tắt đi, họ sẽ bị thiếu dưỡng khí, bất kỳ ai ở bên trong quá lâu cũng sẽ chết. Quan tài có nhiều dưỡng khí hơn so với những container này một khi chúng bị đóng lại", một nhân viên an ninh nhận xét.

Nhà chức trách Anh nhận định 39 người trên xe tải phát hiện ở Essex có thể đã phải chịu cái rét tới âm 25 độ C. Theo Livescience, ở nhiệt độ âm 25 độ C, nếu không mặc đủ ấm, cơ thể con người sẽ bị hạ thân nhiệt chỉ trong 10 phút, dẫn đến hoại tử các chi, mất ý thức và tử vong.

Nơi tập kết của người nhập cư trái phép

Chaima Allali, một người dân sống ở Essex, cho rằng các nhóm buôn người thường xuyên sử dụng cảng Purfleet làm nơi tập kết người nhập cư bất hợp pháp khi đã vượt qua lực lượng kiểm soát biên giới.

"Người nhập cư đã nhiều lần được tìm thấy bên trong các xe tải trước đây. Chuyện này khá phổ biến, người nhập cư được đưa từ xe tải vào các xe của các hãng vận chuyển địa phương", Allali nói với Daily Mail.

Nhiều người dân địa phương cho biết từng nhìn thấy các nhóm người nhập cư ở khu vực này, được đưa từ xe tải lên các xe bus nhỏ. Một số người cho biết từng trông thấy những quyển hộ chiếu bị vứt đi, có thể là hộ chiếu giả. Trong một lần hiếm hoi, người nhập cư đã tiếp cận dân địa phương để xin một đôi giày.

Nhân viên tại các cửa hàng ở Waterglade, gần nơi phát hiện chiếc xe tải chở 39 thi thể hôm 23/10, cho biết đã nhiều lần trông thấy người nhập cư tại khu vực này.

"Chúng tôi thấy những người lang thang ở khu vực này, như thể họ không biết mình đang ở đâu và làm gì. Tôi nghĩ họ là người nhập cư . Đây là nơi có nhiều người đến rồi đi mà không ai để ý tới họ", một thợ máy cho biết.

Allali cho biết từng chứng kiến trực thăng và lực lượng tiếp viện của cảnh sát tiếp cận khu vực khi phát hiện người nhập cư. Cô chưa từng chứng kiến trường hợp người nhập cư nào tử vong trước đây, vì vậy vụ việc hôm 23/10 là một cú sốc lớn.

"Những người này cũng là con người, họ tới đây chỉ mong tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn", Allali nói.

Cảnh sát phản ứng thiếu chuyên nghiệp

Trong ngày 24/10, cảnh sát Essex tuyên bố với giới truyền thông toàn bộ 39 nạn nhân phát hiện trên chiếc xe tải đông lạnh mang quốc tịch Trung Quốc, tuy nhiên sau đó có nhiều thông tin cho biết có thể có một số công dân Việt Nam trên chuyến xe định mệnh.

Tuyên bố của cảnh sát Anh đã dẫn tới căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc. Một số tờ báo Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền London vì không thể ngăn chặn tình trạng buôn người, và để lặp lại thảm họa từng xảy ra vào năm 2000 khi 58 người Trung Quốc thiệt mạng trong một xe container ở cảng Dover, Kent.

"Đó là một bắt đầu không suôn sẻ đối với cuộc điều tra tội phạm nghiêm trọng. Nó cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và làm việc không hiệu quả của lực lượng cảnh sát đang điều tra vụ việc ở Essex", Steve Harvey, cựu sĩ quan Cảnh sát châu Âu Europol, nhận xét.

Sau những thông tin ban đầu được cho là không chính xác, nhà chức trách Anh cho biết sẽ không đưa ra bình luận nào về danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc. Cảnh sát Essex cũng đề nghị không đưa ra phỏng đoán bởi có thể ảnh hưởng tới quá trình điều tra.

"Chúng tôi đã đưa ra một thông tin định hướng hôm 24/10 về danh tính các nạn nhân, tuy nhiên mọi việc đang dần rõ ràng hơn. Do vậy, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ chi tiết nào tới khi quá trình xác định danh tính chính thức được thực hiện", Pippa Mills, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Essex, cho biết.

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)