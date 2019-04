Vẻ đáng yêu của nhân vật giúp hoàng gia Anh dịu đi những tin đồn u ám trong suốt thời gian qua

Louis là con út của công nương Kate và hoàng tử William, cậu được sinh vào tháng 4/2018. Giữa lúc gia đình bị đồn đang "chiến tranh lạnh" thì bất ngờ mới đây, hoàng gia Anh tung hình ảnh cậu bé với gương mặt đáng yêu khiến công chúng xao xuyến. Những bức ảnh này đánh dấu lần sinh nhật đầu tiên của Louis.

So với anh chị, Louis ít xuất hiện trước truyền thông và hình ảnh trở nên hiếm hoi bởi cậu còn quá bé. May mắn, hoàng gia Anh đã quyết định lấy hình ảnh mới nhất của cậu tung ra bên ngoài. Trong hình, Louis đang bò trong vườn phuu đầy rêu và cây xanh. Cậu được cho là có khuôn mặt giống với mẹ nhất. Louis có đôi mắt nâu to tròn cùng hai má phúng phính đáng yêu.

Hoàng tử Louis đáng yêu khiến nhiều người thích thú.

Trước đó, Louis có xuất hiện trong một tấm thiệp giáng sinh cùng mẹ của cậu. Được biết, dù còn rất nhỏ nhưng Louis vẫn được xếp ở vị trí thứ 5 cho ứng cử viên ngai vàng Vương quốc Anh.

Vào sinh nhất sắp tới, gia đình công nương xứ Cambridge sẽ tổ chức cho Louis tại Cung điện Kensington. Anh cả George và hoàng tử William sẽ bay tới New Zealand để đại diện cho Nữ hoàng Anh đến chia buồn với các nạn nhân trong vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ngay sau bữa tiệc Louis

Louis xuất hiện tại Lễ rửa tội vào năm 2018.

Được biết, hoàng tử út, Louis Arthur Charles chào đời lúc 11 giờ 11 phút ngày 23/4/2018. Cậu bé được xem là mang nhiều nét đẹp của mẹ nhất. Lần đầu tiên Louis ra mắt công chúng trong Lễ rửa tội tại nhà thờ hoàng gia Anh. Sự xuất hiện của Louis được anh chị là hoàng tử George và công chúa Charlotte rất chào đón.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)