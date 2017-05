Vào nhầm phòng nhà nghỉ, cô gái vô tư làm chuyện ấy với trai lạ vì tưởng người yêu

Cô gái 26 tuổi Tiểu Quyên (tên nhân vật đã được thay đổi) người Uy Ninh, tỉnh Quý Châu đã vô tình rơi vào một tình cảnh trớ trêu khi vô tư quan hệ cùng trai lạ mà cứ ngỡ đang ân ái cùng người yêu.

Theo đó, vào ngày 27/4, Tiểu Quyên cùng bạn trai trở về từ một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Vì trời đã khuya, cặp tình nhân quyết định thuê một nhà nghỉ nhỏ để ngủ. Nửa đêm, Tiểu Quyên tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi trở về, vì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô gái trẻ đã vào nhầm phòng.

Khách thuê phòng này là một nam thanh niên. Vì tưởng người đang nằm trên giường là bạn trai, Tiểu Quyên vô tư gần gũi. Chỉ đến khi tàn cuộc, anh chàng đứng dậy chuồn khỏi phòng, Tiểu Quyên mới nhận ra đối phương không phải người yêu mình.

Cho rằng chàng trai biết mình là người lạ nhưng vẫn cố tình quan hệ, Tiểu Quyên đã cùng người yêu đi tố cáo bị hiếp dâm. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết vì theo cảnh sát, Tiểu Quyên hoàn toàn tự nguyện khi quan hệ.

Làm chuyện ấy với người giao hàng vì tưởng là bạn trai

Cuối năm 2011, dư luận nước Úc từng xôn xao về vụ việc một người phụ nữ quan hệ tình dục với người giao hàng vì tưởng đó là bạn trai mình. Thủ phạm là Amit Hamal, 22 tuổi làm nghề giao hàng thức ăn nhanh tại Sydney, Úc.

Hôm đó, Amit được cử giao hàng cho một phụ nữ ở Rose Bay, Sydney. Amit mang thức ăn đến lúc 9:15 tối nhưng không thấy ai nên vào nhà. Bước qua phòng ngủ, thấy người phụ nữ đang ngủ, anh ta tiến đến và tiến hành quan hệ tình dục.

Người phụ nữ khi ấy tưởng đối tác là bạn trai mình nên vô tư đáp ứng. Chỉ đến ngày hôm sau, khi trò chuyện cùng bạn trai, cô mới phát hiện ra mình bị cưỡng hiếp.

Amit sau đó bị kiện ra toà và kết tội quan hệ tình dục không có sự đồng ý của đối tác.

Nhận nhầm bạn gái trên toa tàu

Một trường hợp hy hữu nữa cũng xảy ra tại Trung Quốc trên chuyến tàu vùng Đông Nam Trung Quốc khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Vụ việc được tiết lộ khi một cô gái trên chuyến tàu này tố cáo nam thanh niên đi cùng cưỡng hiếp mình. Tuy nhiên chàng trai này lại cho rằng anh nhận nhầm cô gái này với bạn gái của mình.

Do không mua được vé gần nhau nên cặp đôi này phải nằm ở hai toa khác nhau, nửa đêm do "nhớ nhung" bạn gái nên chàng trai này quyết định mò sang toa bên cạnh. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lý do gì, anh ta lại đi nhầm toa, còn cô gái kia lại tự nguyện dâng hiến.

Chuyện xảy ra được một thời gian, sau đó cô gái đổi ý và quyết định tố cáo với cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng do cô tự nguyện nên không thể khép tội cưỡng hiếp cho nam thanh niên đó được.

