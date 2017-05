Uống sữa công thức đặc hơn tiêu chuẩn, bé sơ sinh 1 tháng phải… cắt ruột

Mới đây, thêm một trường hợp bé sơ sinh ở Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu do uống sữa quá đặc đã trở thành lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ. Bé Tiểu Tĩnh chưa đầy một tháng tuổi nhưng do sinh thiếu tháng, lực bú yếu và mẹ cũng thiếu sữa nên gia đình phải cho bé dùng sữa công thức.

Tiễu Tĩnh phải dùng sữa công thức là chủ yếu do mẹ thiếu sữa.

Bố mẹ Tiểu Tĩnh lo lắng vì bé nhỏ và yếu hơn nhiều hơn so với những đứa trẻ khác nên mỗi lần pha sữa đều cho thêm hai thìa sữa so với tiêu chuẩn trên hộp. Họ hy vọng Tiểu Tĩnh nhận được nhiều chất dinh dưỡng sẽ nhanh lớn và khỏe mạnh.

Nhưng bố mẹ không ngờ, thói quen sai lầm này đã suýt khiến Tiểu Tĩnh mất mạng.

Tiểu Tĩnh phải nhập viện phẫu thuật cắt ruột do thói quen pha sữa quá đặc của bố mẹ.

Một ngày, cô bé Tiểu Tĩnh vốn ngoan ngoãn lại khóc quấy và có hiện tượng sốt nên bố mẹ lập tức đưa bé đi bệnh viện kiểm tra.

Sau khi khám, bác sĩ kết luận một đoạn ruột non của Tiểu Tĩnh đã hoại tử, cô bé bị viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh. Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ đoạn ruột đó nếu không bé có thể bị thủng ruột non và thậm chí có nguy cơ tử vong.

Bố mẹ Tiểu Tĩnh cũng bị trách mắng vì thiếu hiểu biết, không chịu tuân theo hướng dẫn pha sữa.

Bố mẹ Tiểu Tĩnh hối hận vì thói quen sai lầm, tưởng tốt mà hóa ra lại hại con.

Vì sao sữa công thức có thể khiến trẻ viêm ruột?

Trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh thiếu tháng, hệ tiêu hóa và hệ hô hấp còn chưa phát triển đầy đủ. Lượng máu của cơ thể cũng chưa đủ để cung cấp liên tục cho tất cả các cơ quan mà chỉ ưu tiên cho các cơ quan quan trọng như não, phổi, tim.

Ruột non đương nhiên không nằm trong số các cơ quan được ưu tiên cấp máu. Hiện tượng thiếu máu cục bộ cộng thêm thiếu nước do sữa quá đặc sẽ kích thích ruột non sản xuất ra một loại chất nhày. Đây cũng là cơ hội để vi khuẩn tấn công đường ruột gây viêm ruột hoại tử.

Ngoài ra, trong sữa công thức có nhiều axit béo, loại axit này được xem như “chất tẩy rửa” có khả năng làm tổn hại màng tế bào. Ruột của người trưởng thành có niêm mạc phát triển toàn diện nên dễ dàng ngăn chặn tác hại do các axid béo tự do gây ra. Tuy nhiên, ruột trẻ sơ sinh rất yếu ớt, không có khả năng ngăn chặn axit béo nên cũng dễ bị tổn thương.

Nếu không chữa trị kịp thời, các tổn thương ở ruột sẽ lan rộng dẫn đến hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc ruột, nhiễm trùng máu và thậm chí là tử vong.

Chính vì vậy, khi pha sữa công thức cho bé, bố mẹ phải lưu ý pha sữa đúng chuẩn lượng như hướng dẫn trên thân hộp. Rửa tay, bình sữa, dụng cụ pha sạch sẽ, lau khô trước khi pha. Đặc biệt, bố mẹ không nên pha sữa cho con bằng nước khoáng, nước đóng chai hay nước cháo mà chỉ dùng nước đun sôi để pha.

Theo Khám phá