Tỷ phú giàu nhất thế giới bị tố cáo ngoại tình với gái có chồng

Theo tạp chí National Enquirer, CEO Amazon, Jeff Bozos, 54 tuổi, được cho là đang qua lại với MC Lauren Sanchez, 49 tuổi. Lauren Sanchez hiện vẫn là vợ hợp pháp của Patrick Whitesell, nhà quản lý nghệ sĩ Hollywood. Hai người kết hôn năm 2005 và có ba con.

Tờ New York Post cho hay Sanchez và Whitesell đã ly thân từ mùa thu. Sau đó, Jeff Bezos đã "trở nên thân thiết hơn" với Sanchez. National Enquirer khẳng định họ đã âm thầm theo dõi Jeff Bezos và Lauren Sanchez trong 4 tháng và bắt gặp các khoảnh khắc thân mật của hai người.

Jeff Bezos (phải), Lauren Sanchez (giữa) và Patrick Whitesel. Ảnh: People.

"Bezos và người tình bí mật Lauren Sanchez đã hẹn hò tại 5 tiểu bang ở Mỹ. Họ di chuyển bằng các phương tiện sang chảnh như máy bay phản lực tư nhân, xe limo bọc thép sang trọng và trực thăng. Đôi khi để tăng sự lãng mạn, Jeff còn sắp xếp các cuộc hẹn tại khách sạn 5 sao và ăn tối thân mật", trang này chia sẻ về cuộc điều tra.

Ông chủ Amazon còn dùng máy bay riêng trị giá 65 triệu USD để đưa nhân tình tới những điểm du lịch riêng tư và tuyệt đẹp. Cuộc ngoại tình trên của tỷ phú được cho là nguyên nhân đổ vỡ giữa tỷ phú Jeff Bozos với vợ MacKenzie, người từng cùng ông trải qua những ngày tháng khó khăn khi khởi nghiệp.

Jeff Bezos và vợ chồng Sanchez quen biết nhau trong nhiều năm và trở nên thân thiết khi cả hai gia đình đều có nhà ở Seattle. Năm 2016, vợ chồng Lauren Sanchez từng xuất hiện cùng Jeff Bezos tại một bữa tiệc ở Los Angeles.

Lauren Sanchez từng dẫn chương trình Good Day LA của Fox và tham gia talk show của Larry King. Bà xuất hiện trong một số phim đình đám như: The Longest Yard, The Day After Tomorrow, Fight Club, Ted 2. Sanchez cũng từng được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Hiện tại, Amazon chưa có bất cứ phát ngôn gì về thông tin này.

Tỷ phú Jeff Bozos và vợ thuở mặn nồng. Ảnh: Poeple.

Ngày 9/1, Jezz Bezos và vợ tuyên bố ly hôn trên Twitter.

"Chúng tôi muốn mọi người hiểu rõ về những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân của mình. Như gia đình và bạn bè thân thiết đã biết, sau một thời gian dài khám phá tình yêu và thử sống ly thân, chúng tôi đã quyết định ly hôn và tiếp tục cuộc sống như bạn bè", tuyên bố nêu.

Ông chủ Amazon từng có chuyện tình đẹp và 25 năm gắn bó với nữ nhà văn MacKenzie. Cả hai gặp nhau khi cùng làm việc tại công ty quản lý đầu tư D.E. Shaw và tổ chức đám cưới năm 1993 sau 6 tháng hẹn hò.

Năm 1994, Bezos cùng vợ bỏ việc để thành lập đế chế thương mại điện tử Amazon từ một website bán sách trực tuyến. Bà MacKenzie từng làm kế toán cho Amazon và là nhân viên đầu tiên của công ty. Bà luôn ủng hộ và động viên Jeff trong quãng thời gian khởi nghiệp đầy khó khăn.

Ông chủ Amazon hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 137 tỷ USD. Theo quy định của bang Washington, tất cả tài sản tích lũy trong cuộc hôn nhân, từ bất động sản cho đến thu nhập, được coi là tài sản chung. Như vậy nếu chia đều tài sản, MacKenzie có thể trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với 69 tỷ USD.

Theo Ngôi sao