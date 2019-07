Tỷ phú chết vì trực thăng rơi xuống biển từng là ‘vua than đá Mỹ'

Nhân viên mát-xa trong resort nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể ông Cline và hỏi ông làm nghề gì. Ông trả lời “ngành năng lượng”. “Năng lượng gì vậy?”, cô gái hỏi tiếp. Điện gió hay điện mặt trời? “Không, tôi sở hữu nhiều mỏ than đá”, ông Cline cho biết.

Ngay lập tức cô gái ngừng tay và rời khỏi phòng mát-xa mà không nói một lời nào. Ông Cline chờ đợi một lúc lâu nhưng cô không quay trở lại. Trả lời phỏng vấn Forbes, doanh nhân nổi tiếng này không tiết lộ tên của resort đó. “Rất có thể tôi sẽ quay trở lại đó”, ông cười.

Tỷ phú Chris Cline sở hữu tài sản 1,8 tỷ USD trước khi qua đời. Ảnh: Evening Standard.

Vậy còn những vết sẹo? Cline làm việc tại các mỏ than ở dãy Appaachia (miền Đông Bắc Mỹ) từ khi còn nhỏ. Mỏ than chật hẹp khiến lưng ông liên tục va vào trần mỏ. Và những vết xước “giống như là vết muỗi cắn mà thôi”.

Nhà tài phiệt than đá cuối cùng của nước Mỹ

Ông Cline có lẽ là một trong những doanh nhân truyền thống nhất nước Mỹ. Ông là một nhà tài phiệt than đá. Thậm chí trong bài báo hồi tháng 12/2017, Forbes gọi ông là “nhà tài phiệt than đá cuối cùng còn sót lại của nước Mỹ”. Than là năng lượng gây ô nhiễm, nên Cline hiểu sẽ có nhiều người không thích ông, nhưng ông không ngại điều đó.

Ông Cline hiểu rõ rằng than đá vẫn đáp ứng 40% nhu cầu năng lượng của toàn thế giới. “Mọi người cần năng lượng rẻ. Người nghèo ở Ấn Độ cần điện giá rẻ và ổn định”, ông Cline khẳng định với Forbes.

Ông Cline gây tranh cãi vì không tin hiện tượng biến đổi khí hậu là có thật. Do đó ông chẳng hề bận lòng khi xây dựng đế chế 2,6 tỷ USD từ những mỏ than đá ở Appaachia, Illinois và Canada. Sau nhiều năm làm việc trong các mỏ than, ông Cline thành lập Công ty năng lượng Cline Group vào năm 1990.

Chris Cline được mệnh danh là "vua than đá". Ảnh: NBC.

Năm 2006, ông thành lập Foresight Energy LP, có trụ sở ở St. Louis. Ở thời kỳ đỉnh cao, công ty này đạt giá trị thị trường 2,6 tỷ USD. Năm 2015, ông Cline bán cổ phần chi phối của công ty với giá 1,4 tỷ USD.

Ông rời ban quản trị Foresight vào năm 2017 nhưng vẫn giữ 25% cổ phần công ty. Forbes ước tính ở thời điểm trước khi qua đời, ông Cline sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD.

Qua đời một ngày trước sinh nhật

Chris Cline là con một thợ mỏ ở Beckley, West Virginia. Khi Cline lên 6 tuổi, cha ông cho ông một xu với mỗi túi đất ông đào được. Ông bắt đầu làm việc trong hầm mỏ cùng cha ở tuổi 15. Năm 1980, khi Cline 22 tuổi, cha ông phải phẫu thuật tim.

Người đối tác cùng công ty của cha Cline muốn sở hữu toàn bộ doanh nghiệp và đề nghị chi 50.000 USD. Tuy nhiên Cline nghĩ: “Tại sao chúng ta không mua lại phần của ông ấy?”. Và thế là cả gia đình Cline đi vay mượn từng đồng để có được số tiền đó.

Cline bỏ học tại Đại học Marshall để đi làm việc. Trong 2 tuần đầu tiên sau khi vay tiền, ông Cline làm việc 16 tiếng mỗi ngày trong hầm mỏ, thậm chí không thấy ánh sáng mặt trời. Sau những năm tháng lao động vất vả, cuối cùng ông Cline cũng có đủ tiền mở công ty và từ đó phất lên.

Sau này, Tập đoàn Foresight Energy của ông Cline thống trị ngành công nghiệp than nước Mỹ. Công ty của ông Cline sở hữu trữ lượng than hơn 3 tỷ tấn ở bang Illinois và một số khu vực khác. Năm 2010, tạp chí Forbes mô tả ông là "ông vua ngành than".

Tỷ phú Chris Cline và bạn gái hồi năm 2015. Ảnh: People.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Cline còn nổi tiếng với việc hào phóng chi tiền cho các hoạt động từ thiện. Ông đã đóng góp rất nhiều cho các quỹ ở West Virginia. Năm 2011, tổ chức của ông quyên 5 triệu USD cho Đại học Virginia. Ông cũng chi hàng triệu USD cho Đại học Marshall.

Vợ đầu tiên của ông Cline qua đời năm 1987 vì bệnh ung thư. Ông có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Ông thiệt mạng cùng một người con gái trong chuyến bay bằng trực thăng từ quần đảo Bahamas tới Fort Lauderdale hôm 4/7. Máy bay rơi xuống một vùng biển thuộc Đại Tây Dương.

Ông Cline thiệt mạng chỉ một ngày trước sinh nhật thứ 61. "Hôm nay, chúng tôi đã mất đi một ngôi sao của West Virginia, còn riêng tôi mất đi người bạn rất thân", Thống đốc West Virginia Jim Justice viết trên Twitter. Và nước Mỹ đã mất đi “vua than đá”.

Theo Zing