Tuổi thơ dữ dội của tỉ phú giàu nhất thế giới: Họ Bezos là của cha dượng, cha đẻ biệt tích mấy chục năm mới gặp lại

Mới đây, vụ chia tay trăm tỷ đô của hai vợ chồng Jeff và MacKenzie Bezos đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Trong đó, 2 điều gây tò mò nhất bao gồm: Việc phân chia tài sản sẽ đi đến kết quả như thế nào? Và liệu rằng cuộc hôn nhân 25 năm kết thúc có phải do người thứ ba chen vào hay không?

Dù thế nào Jeff Bezos đã quá quen với những ồn ào xung quanh mình, bởi cuộc đời vị tỷ phú trải qua nhiều thăng trầm sóng gió. Jeff được bố mẹ sinh ra khi họ còn rất trẻ và cũng ly dị không lâu sau đó.

Tỷ phú giàu nhất thế giới - Jeff Bezos

Năm 2013, báo chí từng khiến mọi người sốc nặng khi công bố ông chủ Amazon, Jeff Bezos, vừa gặp lại người cha thất lạc của mình. Lần trước khi hai bố con ở cạnh nhau là lúc Jeff 3 tuổi.

Năm 1964, Ted Jorgensen 18 tuổi và bạn gái trung học Jacklyn Gise, 17 tuổi có con đầu lòng. Họ đặt tên đứa trẻ là Jeff Jorgensen. Không lâu sau, cặp đôi đã tổ chức đám cưới.

Tuy vậy, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 17 tháng. Jacklyn đòi ly dị vì Ted là người chồng, người cha vô tâm, thường xuyên về muộn và say xỉn.

Ba năm sau đó, bà mẹ một con tiến thêm bước nữa, tái hôn với Miguel Bezos - một người nhập cư Cuba, tự học tiếng Anh khi đến Mỹ và xin được một chân làm việc ở công ty dầu khí Exxon.

Người mẹ trẻ Jacklyn muốn đổi họ của con trai thành Bezos, theo họ của cha dượng. Quyết định này được ông Miguel và cả người chồng trước là Ted Jorgensen đồng ý.

Kể từ đó, bé trai Jeff Jorgensen chính thức đổi sang tên Jeff Bezos - một cái tên nhiều năm sau sẽ gây chấn động làng công nghệ và hiện đang phủ sóng khắp các mặt báo.

Jeff Bezos thời thơ ấu chụp ảnh với mẹ Jacklyn

Sau cuộc hôn nhân chóng vánh, cha ruột của Jeff Bezos không gặp lại vợ con của mình, thậm chí quên hẳn tên con trai.

Về phần Jeff Bezos, vị tỷ phú từng cho biết vào năm 1999: "Tôi luôn xem người cha hiện tại như ruột thịt. Thú thật, tôi chỉ chợt nhớ ra đó không phải sự thật khi bác sĩ yêu cầu điền vào một hồ sơ".

Vào thời điểm năm 1999, Jeff đã kết hôn với MacKenzie được 6 năm và thành lập công ty Amazon được 5 năm. Cuộc sống của họ hạnh phúc, bận rộn, không ai còn nhớ về người cha ruột của Jeff Bezos nữa.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của Jeff Bezos

Tuy vậy, đến khoảng tháng 10/2013 khi Amazon đã là một công ty thương mại điện tử hùng mạnh, bán mọi sản phẩm từ A đến Z thì người ta bắt đầu chú ý đến xuất thân và muốn tìm hiểu "bài học thành công" của ông chủ Jeff Bezos.

Phóng viên Brad Stone của tờ Bloomberg là người đầu tiên tìm được "người cha thất lạc" của Jeff, lúc đó 69 tuổi, làm chủ một tiệm bán xe đạp ở bang Arizona.

Cha ruột của Jeff Bezos thời niên thiếu và khi đã 69 tuổi, biết được lai lịch gây chấn động của con trai

Ban đầu, ông cụ không thể tin vào những gì phóng viên nói, rằng ông chính là cha đẻ của 1 trong những CEO giàu có và nổi tiếng nhất thế giới.

Tuy vậy, ký giả Stone cố gắng khơi gợi trí nhớ của ông chủ tiệm xe đạp, về người vợ thời niên thiếu và đứa con mà ông đã từ bỏ vào 46 năm trước.

"Khuôn mặt ông cụ ửng đỏ khi nhớ ra mọi chuyện", vị ký giả cho biết, "Đứa trẻ vẫn còn sống ư? - Ông cụ đã thốt lên trong tâm trạng còn rối bời, bán tín bán nghi".

Cha đẻ của Jeff Bezos tự trách mình khi còn trẻ là "kẻ phụ bạc và một người cha tồi". Trong những năm tháng sau này, ông đã bỏ rượu và tích cóp tiền, mở tiệm bán xe đạp nhỏ. Ông cũng tái hôn nhưng không có thêm con cái.

Một người bạn nói rằng Ted Jorgensen thường xuyên cảm thấy ân hận và buồn rầu khi nhớ về chuyện cũ. Tuy vậy, ông không giữ liên lạc với hai mẹ con, thậm chí còn quên hẳn tên con trai mình, việc gặp lại tưởng chừng không thể nào.

Jeff Bezos từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến mẹ đẻ Jacklyn Gise và cha dượng Miguel Bezos - người Jeff coi như ruột thịt

Nhưng có ai ngờ Jeff Bezos lại tự mình bước ra khỏi tuổi thơ khốn khó và gầy dựng nên đế chế Amazon, dẫn đến phóng viên Stone muốn tìm hiểu về cuộc đời ông, rồi vô tình giúp hai bố con gặp lại nhau vào năm 2013. Hai năm sau, ông cụ qua đời.

Sau này, Brad Stone viết quyển sách "The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon" (đã xuất bản ở Việt Nam với tựa ​"Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon"), trong đó có nhắc về cha ruột của vị tỷ phú quyền lực.

Điều khiến toàn bộ câu chuyện có sức hấp dẫn lạ kỳ là nó giúp cho mọi người hiểu thêm về xuất thân và động lực thôi thúc Jeff Bezos phải thành công.

Từ một đứa trẻ chỉ cách mẹ mình có 17 tuổi, cha ruột bỏ đi, cha dượng là người nhập cư không nói rành tiếng Anh, chàng trai Jeff lớn lên với tham vọng thoát khỏi sự nghèo khó. Jeff Bezos từng nói với trang Wired vào năm 1999: "Tôi luôn muốn kết hôn với một người phụ nữ giỏi xoay sở - người có thể đưa tôi thoát khỏi chấn song nhà ngục của cái nghèo".

Hai vợ chồng Bezos thuở còn mặn nồng

Người phụ nữ đó không ai khác chính là tiểu thuyết gia MacKenzie Bezos. Sau 25 năm đầy ngọt ngào, "đồng cam cộng khổ" từ buổi bình minh của đế chế Amazon, họ đã quyết định nói lời chia tay.

Dù ly hôn nhưng khác với bố mẹ ruột của mình năm xưa, Jeff Bezos và vợ cũ khẳng định sẽ tiếp tục là bạn và dành cho nhau những tình cảm trân trọng. "Nếu được làm lại một lần nữa, chúng tôi vẫn chọn ở bên nhau dù biết phải kết thúc sau 25 năm" - hai vợ chồng Bezos viết trên Twitter vào ngày 9/1/2019.

Theo Helino