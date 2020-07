Tuổi thơ bất thường của hoa hậu nhí Mỹ thành triệu phú năm 6 tuổi

Bước ra từ cuộc thi Little Miss America 2012 với ngôi vị cao nhất, Isabella Barrett (tên thường gọi là Bella, sinh năm 2006) nhận được sự săn đón từ truyền thông. Cô bé đã tham gia đấu trường sắc đẹp đầu tiên khi mới 4 tuổi và giành được 55 vương miện, 85 danh hiệu trong các cuộc thi lớn nhỏ. Sau Little Miss America, Bella tham gia Toddlers and Tiaras - show thực tế tai tiếng chuyên khai thác cuộc sống thường nhật của các hoa hậu nhí ở Mỹ. Nhờ gương mặt xinh như búp bê cùng mái tóc vàng óng, Bella chiếm được tình cảm từ khán giả Mỹ và trở thành ngôi sao truyền hình.