Từ thi thể thiếu ngón tay út, phát hiện con gái nữ diễn viên nổi tiếng bị bắt cóc, hãm hiếp và giết chết

Cô con gái xinh đẹp của nữ diễn viên nổi tiếng

Pai Bing Bing, sinh năm 1955, là một diễn viên, ca sĩ gạo cội nổi tiếng ở Đài Loan, với hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật. Tuy nhiên cuộc đời của người phụ nữ tài hoa này lại không hề trải hoa hồng.

Năm 1975, Pai Bing Bing chuyển đến Nhật Bản để học tập và phát triển sự nghiệp. Ở đây, bà đã kết hôn với một họa sĩ người Nhật và định cư tại Tokyo. Tuy nhiên, hạnh phúc đến với bà quá ngắn ngủi.

Khi mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc bà trắng tay vì thói nát rượu của chồng. Bà đau khổ trở về Đài Loan và hạ sinh một người con gái lấy họ mẹ là Pai Hsiao Yen.

Nữ diễn viên cùng cô con gái duy nhất của mình.

Mặc dù có mẹ là người nổi tiếng nhưng cuộc sống của cô gái Hsiao Yen không khác gì những nữ sinh bình thường, hàng ngày tự đến lớp. Nếu có người hỏi đường, Hsiao Yen sẽ không ngần ngại chỉ dẫn tận tình.

Cuộc sống của Hsiao Yen có lẽ sẽ cứ êm đềm như vậy nếu không có thảm kịch xảy ra vào năm cô bé 17 tuổi. Sự việc kinh hoàng này đã thay đổi cả cuộc đời hai mẹ con bà Pai Bing Bing.

Những cuộc gọi lạ lùng

Vào một buổi sáng tháng 4/1997, nữ sinh 17 tuổi, Pai Hsiao Yen đi đến trường như thường lệ. 16h chiều, ngày 14/4, bà Pai bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bà nhấc máy thì nghe được một giọng nói lè nhè của một người đàn ông say rượu. Hắn ta yêu cầu bà đến một nghĩa trang ở trong bãi chơi gôn Chang Geng, để lấy lại đồ của con gái.

Ngay lập tức, bà Pai quay sang nói với đạo diễn và anh trai bà. Cả hai người ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh xấu rằng Hsiao Yen có thể đã bị bắt cóc.Mặc dù gã giấu mặt đã cảnh cáo bà Pai không được báo cảnh sát, nhưng trong cơn tuyệt vọng, bà đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

Sự mất tích của cô gái trẻ thu hút sự chú ý ở Đà Bắc.

Sân gôn Chang Geng là một khu vực rất rộng lớn. Do trời đã tối nên dù đã dò dẫm hơn 4 tiếng đồng hồ, họ vẫn không tìm thấy gì. Bỗng bà Pai chợt nhìn thấy một chiếc túi ni lông, bên trong có đựng một hộp cơm trưa ở ngay gần lối vào.

Để không lưu lại dấu vân tay, bà Pai dùng một đôi đũa kiểm tra chiếc hộp. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn pin chỉ giúp bà thấy được bên trong hộp là một vật gì đó nho nhỏ. Nhẹ nhàng dùng đôi đũa gắp nó ra để quan sát kỹ hơn, bà Pai kinh hoàng khi nhìn thấy một ngón tay út.

Hôm sau, bà Pai nhận được một cuộc gọi khác, trong đó, người ở đầu dây kia đòi tiền chuộc để Hsiao Yen được trở về nhà an toàn. Bà Pai Bing Bing đã chuẩn bị tiền, nhưng bọn bắt cóc năm lần, bảy lượt chưa chịu hẹn gặp, do lo sợ có cảnh sát theo dõi. Mặt khác, phía cảnh sát vẫn chưa thể lần ra số điện thoại của bọn bắt cóc, do chúng sử dụng đến hơn 10 số điện thoại khác nhau để liên lạc.

Thi thể không có ngón tay út

Sau hai tuần điều tra các số điện thoại, cảnh sát đã lần ra được một đối tượng khả nghi, từng có tiền án trộm cắp tài sản tên là Lin Chung Sheng. Nhiều cuộc gọi của Lin dẫn đến một đối tượng khả nghi khác, tên là Chen Jing Xing. Chen có tiền án về tội bắt cóc, bạo hành, cưỡng bức và từng ngồi tù chung với Lin một thời gian.

Tiếp tục rà soát các cuộc gọi, cảnh sát tìm thấy một đối tượng khả nghi nữa, tên là Gao Tian Ming. Giống như Lin và Chen, Gao cũng từng vào tù ra tội. Sau khi được tha, chúng lại "ngựa quen đường cũ", họp thành nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, bắt cóc và tống tiền. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa đủ bằng chứng để bắt giữ nhóm nghi phạm này.

Thi thể của cô gái trẻ được tìm thấy.

Ngày 28/4/1997, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân, nói rằng họ tìm thấy một cái xác phụ nữ trôi nổi trên con mương, cách nơi Hsiao Yen bị bắt cóc khoảng 12km. Cơ quan pháp y xác định nạn nhân đã tử vong 8-10 ngày trước.

Quanh cổ cô gái có nhiều dấu vết bị xiết cổ. Do diện mạo đã bị huỷ hoại nên cảnh sát phải dựa vào những đặc điểm khác để khẳng định đây có phải Hsiao Yen hay không, trong đó có đặc điểm về ngón tay út. Và quả thật, cái xác không có ngón tay út. Khi bà Pai đến hiện trường phát hiện thi thể, bà như rụng rời chân tay khi bà biết thi thể đó chính là con gái của mình.

Kết quả điều tra sau đó cho biết Pai Hsiao Yen đã bị cưỡng bức và đánh đập dã man, dẫn đến xuất huyết nội tạng và tử vong. Từ vụ bắt cóc tống tiền, nay sự việc đã trở thành vụ án giết người nghiêm trọng.

Cả Đài Loan đã chấn động sau cái chết của nữ sinh xinh đẹp và họ nơm nớp lo sợ khi những kẻ thủ ác vẫn chưa được tóm gọn. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục điều tra các nghi phạm liên quan đến vụ án.

Hung thủ sa lưới

Ngày 19/8/1997, sau khi nhận được thông báo có hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy, bộ dạng rất khả nghi đang đi vào một tòa nhà cao tầng, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Khi xác định hai đối tượng chính là Lin Chung Sheng và Gao Tian Ming, hơn 10 sĩ quan cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Jianguo đã tiếp cận hiện trường đầu tiên

Con phố Wuchang bị phong toả và khám xét trong suốt gần 7 tiếng đồng hồ, nhưng tiếc là không bắt được Gao Tian Ming. Lin Chung Sheng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng "thập tử nhất sinh" vì tự sát và hắn tử vong không lâu sau đó.

Sau vụ tự sát của Lin Chung Sheng, Chen Jing Xing và Gao Tian Ming vẫn không biết lấy đó làm gương. Trái lại, chúng còn tiếp tục gây ra một vụ án "kinh thiên động địa". Sáu tháng sau cái chết của Pai Hsiao Yen, cảnh sát nhận được thông báo, phát hiện ba thi thể tại một bệnh viện thẩm mỹ, nằm ở trung tâm thành phố Đài Loan.

Cuối cùng, cảnh sát cũng đã bắt giữ được Chen Chin-hsing và Lin Chung Sheng sau nhiều tháng chạy đua với thời gian của cảnh sát để bí mật điều tra và tóm gọn hai tên tội phạm ranh mãnh.

Sau khi bị bắt giữ, hai tên này thừa nhận hành vi bắt cóc, tống tiền và sát hại con gái của nữ diễn viên gạo cội của Đài Bắc. Ban đầu chúng chỉ định kiếm một số tiền lớn nhưng về sau vì nhận thấy việc này không dễ dàng gì nên chúng đã giết người phi tang. Hai tên bị xét xử vào năm 1999 với mức án cao nhất.

Theo Tri thức trẻ