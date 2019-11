Tù nhân án chung thân đòi được trả tự do vì đã 'chết' một lần trong tù

Theo BBC, tù nhân Benjamin Schreibe, 66 tuổi, đã đệ đơn xin được trả tự do lên tòa án cấp quận tại bang Iowa (Mỹ), lấy lý do rằng ông này đã chết lâm sàng trong tù nên án chung thân đã mãn hạn.



Schreibe muốn được trả tự do vì đã chết lâm sàng trong tù (Ảnh minh họa: Getty)

Schreibe bị tuyên án tù chung thân sau khi sát hại một người đàn ông vào năm 1996. Phạm nhân 66 tuổi không nằm trong số những đối tượng được xem xét giảm án.

Năm 2015, Schreibe bị nhiễm trùng máu do biến chứng bệnh sỏi thận và có biểu hiện chết lâm sàng. Tuy vậy các bác sĩ đã hồi sức cho phạm nhân này, sau đó ông ta đã bình phục hoàn toàn và trở lại nhà tù tiếp tục thụ án.

Tuy vậy mới đây Schreibe đã quyết định nột đơn xin được trả tự do, lấy lý do là án chung thân đã mãn hạn do ông đã chết lâm sàng trong tù. Tòa án cấp quận đã bác đơn của ông nên luật sư tiếp tục kháng cáo lên tòa án bang.

Hôm thứ 4 vừa qua (6/11), tòa án bang cũng đã bác đơn xin được trả tự do của Schreibe và giải thích rằng ông sẽ chỉ được coi là đã qua đời sau khi các bác sĩ khám nghiệm có báo cáo chính thức.

Theo Sở hữu trí tuệ