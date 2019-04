Em bé khổng lồ chào đời nặng hơn 7kg từng gây xôn xao cả nước Mỹ giờ ra sao?

Thời điểm năm 1983, khi mang thai đứa con thứ 2 Kevin Clarke, Patricia, 24 tuổi, đã cảm nhận đứa bé trong bụng sinh ra sẽ rất bụ bẫm. Thế nhưng, người phụ nữ sống tại tiểu bang New Jersey (Mỹ) lại không bao giờ có thể ngờ rằng đứa trẻ kia khi chào đời nặng đến hơn 7,2kg.

Với cân nặng kỷ lục, Kevin lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý, không chỉ người trong bệnh viện mà truyền thông khắp nước Mỹ cũng dành nhiều quan tâm cho cậu bé. Tờ New York Times đưa tin về Kevin với tiêu đề cực kỳ hấp dẫn: "Đứa trẻ sơ sinh khổng lồ không thể nằm vừa trong nôi hay mặc quần áo em bé". Chương trình nổi tiếng Good Morning America cũng dành hẳn một bản tin để nói về sự đặc biệt của Kevin. Chỉ trong thời gian ngắn, Kevin đã trở thành đề tài bàn tán gây xôn xao khắp nước Mỹ.

Thời điểm đó, một tờ báo hào phóng đã trả cho gia đình Kevin tận 2.500 USD, thù lao để thực hiện buổi phỏng vấn chuyên sâu. Nhờ vào số tiền đó mà gia đình anh có thể chuyển đến sống tại bang California để đoàn tụ với ông bà.

Không chỉ vậy, Kevin từ thuở nhỏ đã nhận được rất nhiều lá thư từ người nổi tiếng. Đơn cử như người đứng đầu giải bóng bầu dục NFL hứa sẽ dành một suất cho Kevin tại đội Giants nổi tiếng vì tin rằng thân hình khổng lồ của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng của mình. Cảnh sát biển Mỹ cũng gửi lời mời Kevin trong tương lai có thể ghé thăm trường đại học của họ.

Theo lời kể của Kevin, do thân hình cao lớn nên mọi người xung quanh thường mặc định anh phải chơi bóng rổ. Giáo viên thể dục cũng khuyên Kevin nên gia nhập đội bóng của nhà trường nhưng đó chưa bao giờ là niềm đam mê của anh. Thay vì thể thao, Kevin có hứng thú với việc đi săn và câu cá hơn. May mắn là bố mẹ chưa bao giờ can thiệp vào sở thích hay bắt anh phải làm theo ý muốn của họ.

Hiện tại, Kevin đã 35 tuổi, nặng 136kg, cao 2,1m và công tác lại sở cảnh sát quân sự bang Texas. Cũng giống như thuở bé, Kevin đi đến đâu cũng gây chú ý và mọi người vây quanh chỉ để hỏi chiều cao của anh. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì thân hình quá khổ nhưng may mắn Kevin đã tìm được chân ái của cuộc đời mình là cô vợ xinh đẹp Jena cao hơn 1,8m. Cặp đôi vẫn chưa có con và hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chú chó to lớn cho phù hợp với phong cách gia đình.

Theo Helino