Trốn vé tham quan, du khách suýt làm mồi cho hổ dữ

Theo Shanghaiist, hôm 10/6, hai phụ nữ cùng một người đàn ông bị phát hiện trốn vé, chui qua hàng rào để vào công viên hoang dã ở Trường Sa, Trung Quốc. Giá vé vào cửa của công viên này là 42 tệ (khoảng hơn 100 nghìn đồng), du khách được đưa đi tham quan bằng xe điện.

Người đàn ông bị hổ vồ.

Khu vực nhóm người này chui vào không có sự xuất hiện của các con vật. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục "đột nhập" vào công viên theo cách này ở rào chắn thứ hai thì sẽ phải đối mặt với 7 con hổ Bengal.

Hành động của 3 du khách nhanh chóng bị nhân viên an ninh phát hiện thông qua camera giám sát. Họ đã tức tốc đưa những người này đến khu vực an toàn.

Trước đó nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Hồi tháng 1/2017, một người đàn ông trèo tường để tránh mua vé tham quan có giá 130 tệ tại vườn thú ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Người này đã trèo nhầm vào chuồng hổ và bị tấn công cho đến chết.

Đầu tháng 4, tại công viên hoang dã Qinlling, Tây An, một du khách cũng đồng ý trèo tường vào công viên để chỉ phải trả 60 tệ thay cho đi cửa chính là 130 tệ. Do sư tử được phép di chuyển tự do trong ranh giới công viên nên người này đã bị một phen khiếp vía khi nghe thấy tiếng sư tử gầm ngay gần nơi tiếp đất.

Theo Ngôi sao