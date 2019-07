Trở thành ngôi sao mạng xã hội nhờ vô địch về... tát

Vasily Kamotsky không tát nhiều vào đối thủ của mình,mà mỗi cái tát của anh đã đủ làm đối phương lảo đảo. Anh được trao danh hiệu vô địch tát tại chương trình Siberian Power Show, một cuộc thi bí truyền và phản cảm nên chỉ được phát vào lúc 3 giờ sáng trên kênh Youtube.

Trả lời qua điện thoại, Kamotsky khoe: “Tôi đã đánh knock-out hai người. Tôi không nghĩ rằng có ai đó đã từng xem chương trình này trước đó”.

Người đàn ông giành giải vô địch tát

Các cuộc thi vô địch tát là một chương trình tò mò khá mới ở Nga. Đây là một màn trình diễn thử thách sự chịu đựng đau đớn được thiết kế bên cạnh các chương trình cử tạ, chủ yếu thu hút người tham gia là nam giới. Kamotsky cho biết: “ Đây không phải là một môn thể thao, đây chỉ là một trò chơi”.

Là một nông dân, chưa từng biết đến cuộc thi vô địch tát bao giờ, một hôm nghe bạn bè rủ rê đi xem một cuộc thi sức mạnh ở thành phố Krasnoyarsk, Kamotsky được các khuyên tham gia thử xem sao.

Kamotsky nhớ lại: “Đám đông có khoảng 1.000 người đứng xem chúng tôi thi tát”.

Khi đoạn thi tát của anh được đưa lên mạng, anh bỗng trở nên nổi tiếng. Giờ ra đường, ai cũng nhận ra Kamotsky. Các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới như Tây Ban Nha, Nhật Bản gọi điện phỏng vấn anh. Đoạn phim anh giành vô địch cuộc thi tát đã được đưa lên chương trình Evening Urgant, một chương trình hài kịch hàng đầu tại Nga. Sau đó anh đã nhận được rất nhiều thư từ của những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Spartak.

Kamotsky đã đọc nhiều lời bình luận trên Youtube, phần nhiều là chỉ trích anh. Có một bình luận viết: “ Họ là những kẻ thật ngốc nghếch và tại sao phải làm như vậy?”. Thế nhưng, Katmosky khoe: “ Nhìn kìa, đã có hơn 2,8 triệu lượt người xem. Và giờ đã lên hơn 4 triệu người xem”.

“Điều đó cho thấy rằng, ngày càng nhiều người xem nó và họ thấy cần nó. Họ viết ra những lời lẽ thiếu thiện chí như vậy nhưng họ vẫn xem,” Kamotsky nói.

Và chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn clip vô địch tát của Kamotsky đã lan truyền khắp các mạng xã hội và được miêu tả là “đoạn video thú vị nhất đến từ nước Nga” và là nội dung được xem nhiều nhất trên YouTube và Instagram tại tài khoản Look at this Russian ( Hãy xem người Nga này). Tài khoản này đã có tới 387.000 người theo dõi và đăng đoạn video Kamotsky giành ngôi vô địch về tát ngay sau khi anh đăng quang.

Tuy nhiên, ý tưởng của cuộc thi này được cho là nhập khẩu từ Mỹ. Các nhà tổ chức chương trình Siberian Power Show rõ ràng đã lấy cảm hứng từ một sự kiện trước đây tại Moscow, nơi các nhà tổ chức chương trình này đã xem một chương trình tương tự trên mạng.

Ít nhất là kể từ năm 2015, một chương trình thương mại của Mỹ dành cho những người yêu nghệ thuật xăm hình, Ink Masters, đã có màn thi tát.

Các cuộc thi tát tương tự đã từng xuất hiện trước đó như một trò đùa. Kênh thể thao thương mại Fox Sports tại Mỹ hồi đầu những năm 2.000 đã từng ca ngợi nhà vô địch tát Khabarovsk như là một ví dụ về một sự kiện thể thao bí ẩn nhưng cũng không mấy thu hút sự quan tâm của khán giả.

Giờ đây, môn thể thao này đã có trọng tài và có có muối hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc thi này nếu bị ngất. Kamotsky đã giành chiến thắng với giải thưởng 30.000 rúp (tương đương hơn 10 triệu đồng). Anh cho biết, anh không chắc liệu mình có tiếp tục tham gia cuộc thi nữa hay không.

“Kể từ khi tôi trở thành nhà vô địch, mọi người cứ hỏi nhiều về cuộc thi tát, trong khi Siberian Power Show có rất nhiều sự kiện, chứ không chỉ có thi tát”, Kamotsky chia sẻ.

The Tiền phong