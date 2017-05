Tranh giành địa bàn, 2 hot girl bán hàng lao vào đánh nhau tan tác

Được biết, sự việc xảy ra tại phố Hoà Bình, khu Sơn Dương, thị trấn Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cách đây vài ngày.

Qua những hình ảnh được camera an ninh ghi lại, có thể thấy trước khi lao vào đánh nhau, giữa 2 cô gái trẻ đẹp đã có lời qua tiếng lại. Nguyên nhân được cho là vì cô gái bán quần áo để giá quần áo cao 3m, dài 4m của mình lấn sang địa phận của cửa hàng tạp hoá bên cạnh.

Cô gái bán tạp hoá không đồng ý với cách sắp xếp này vì nó gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên đã ra nhắc nhở. Tuy nhiên, cô gái bán quần áo lại cảm thấy mình để giá quần áo ở đó không động chạm đến ai và kiên quyết không chịu dời đi.

Sau một hồi đôi co, cô gái bán tạp hoá tức giận xô đẩy đồ của cửa hàng quần áo. Thấy vậy, cô gái bán quần áo lập tức ăn miếng trả miếng, đẩy đối phương rất mạnh. Và thế là hai cô gái xông vào đấm đá nhau túi bụi.

2 cô nàng xinh đẹp lao vào đánh nhau tan tác.

Mặc cho những người khác ra sức can ngăn, 2 cô gái vẫn không chịu tách nhau ra. Mãi tới khi lực lượng quản lý an ninh khu chợ chạy tới can thiệp, bọn họ mới chịu dừng tay.

Một số người có mặt tại hiện trường đã nhanh tay ghi lại cuộc hỗn chiến này và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Một số người bình luận: "Chẳng hiểu sao mấy người phụ nữ liễu yếu đào tơ như vậy mà cứ thích giải quyết sự việc bằng bạo lực thế nhỉ?", "Nhìn thì xinh xắn, vậy mà lại hành xử lỗ mãng quá!"

"Trong chợ mà, tránh sao được xích mích. Nhưng kiểu này thì sau này sao mà tiếp tục làm ăn cạnh nhau được nữa đây.", "Nhìn họ đánh nhau như diễn kịch ấy.", "Phụ nữ mà cũng đánh nhau ác liệt ghê cơ!", "Chắc là tức nhau cái gì từ trước rồi, chứ có mỗi cái giá quần áo thì làm gì đến mức phải tranh giành địa bàn cơ chứ!"...

Theo Thời đại