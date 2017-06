Tình tiết gây bất ngờ trong phiên xét xử lần 4 của Đoàn Thị Hương

Tờ The Star của Malaysia cho biết theo thông cáo của Tòa án tối cao Shah Alam Mohamad Nasrudin Mohamed, phiên tòa xét xử nghi phạm có liên quan đến công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam sẽ được thay đổi địa điểm.

Theo đó, phiên xét xử lần thứ 4 của hai nghi phạm Đoàn Thị Hương 29 tuổi và nghi phạm Siti Aisyah, 25 tuổi được xử ngay tại nhà tù nữ Kajang. Lý do, Tòa án tối cao có quyết định thay đổi địa điểm đó là để đảm bảo an ninh, an tòa cho 2 nghi phạm.

Hình ảnh nghi phạm Đoàn Thị Hương vào sáng 13/4. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hiện tại Đoàn Thị Hương ổn.

Được biết, tại phiên xét xử lần 4, thẩm phán sẽ định ngày để các luật sư biện hộ chính thức tranh tụng tại tòa thượng thẩm Shah Alam. Bên công tố cũng sẽ thông báo bao nhiêu nhân chứng sẽ được họ đưa ra.

Về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam trong phiên họp thường kỳ vào ngày 15/6, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết: "Theo thông tin cuối cùng của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, sức khỏe và tinh thần của Đoàn Thị Hương ổn định".

Cũng theo bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, đoàn luật sư tại Malaysia để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho công dân Việt Nam.

Đoàn Thị Hương bị buộc tội tham gia sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của người đứng đầu Triều Tiên Kim Jong-un.

Vụ án mạng xảy ra vào ngày 13/2 tại sân bay quốc tế KLIA2. Hai nghi phạm phải đối mặt với an tử hình theo mục 302 của Bộ luật hình sự Malaysia. Đoàn Thị Hương và nghi phạm đã trải qua 3 phiên xét xử, tại phiên xét xử ngày 30/5, tòa án quyết định chuyển vụ án đến Tòa án Tối cao Shah Alam.

