Tỉnh dậy nhìn thấy vợ gục chết trong vũng máu, chồng kinh hoàng báo cảnh sát, không thể tin hung thủ lại chính là bản thân mình

Mục sư người Mỹ 29 tuổi, Matthew James Phelps, sống tại North Carolina, đã bị buộc tội gây ra cái chết đau thương của chính vợ mình, Lauren Hugelmaier Phelps, 29 tuổi, vào ngày 1/9/2017, với mức án tù chung thân và không được ân xá.

Theo Dailymail đưa tin, vào lúc rạng sáng hôm xảy ra sự việc, Matthew đã hoảng hốt gọi đến số điện thoại khẩn của cảnh sát, nói rằng hắn ta vừa ngủ dậy đã thấy vợ nằm chết gục trên vũng máu lớn.

"Trên người tôi dính đầy máu và tôi thấy con dao dính máu trên giường. Tôi nghĩ tôi đã giết vợ mình. Tôi không thể tin điều đó", Matthew hoảng loạn tường thuật lại cho các nhân viên trực tổng đài.

Sau khi cảnh sát thành phố Raleigh đến hiện trường kiểm tra, họ phát hiện chị Lauren đã tử vong do rất nhiều vết dao đâm chí mạng. Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân đã bị đâm đến 123 nhát dao khắp cơ thể. Matthew nhanh chóng bị cảnh sát bắt giam và buộc tội giết người.

Vụ án chồng sát hại vợ tại North Carolina đã trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các mặt báo bởi tên Matthew khai nhận với cảnh sát rằng hắn ta không có chủ đích giết vợ, cũng hoàn toàn không có ký ức nào về việc làm của mình do lúc xảy ra sự việc hắn đã chịu tác dụng phụ của loại thuốc cảm khá phổ biến là Coricidin. Matthew cho hay, vì cảm thấy mệt và khó ngủ nên hắn đã sử dụng Coricidin nhưng có vẻ như đã sử dụng quá liều lượng cho phép nên dẫn đến việc gặp ảo giác, mất ý thức và có khả năng đã giết vợ mình mà không hề hay biết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện giữa Matthew và Lauren vào thời điểm đó từng xảy ra nhiều tranh cãi, bất đồng về mặt tài chính, liên quan đến thói quen xài tiền quá độ của hắn ta. Dù họ mới kết hôn chỉ được 1 năm nhưng có vẻ như Lauren đã quyết định ly hôn với Matthew và sự quyết định này xảy ra chỉ một thời gian ngắn trước khi cô bị giết chết.

Tìm hiểu sâu về đời tư của gã chồng sát nhân, cảnh sát phát hiện hắn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của tên giết người hàng loạt Patrick Bateman trong bộ phim kinh dị nổi tiếng American Psycho. Hắn còn lập hẳn một tài khoản mạng xã hội để đăng tải hình ảnh về tên sát nhân này.

Cảnh sát từng đặt ra giả thuyết rằng Matthew do ám ảnh bởi tên sát nhân, đồng thời do bức xúc bị vợ quản lý chặt chẽ chi tiêu nên đã cố ý ra tay hạ sát vợ dã man theo cách của "thần tượng". Trong phiên tòa xét xử vào năm ngoái, Matthew đã không thừa nhận tội giết vợ và cho rằng anh ta bị ảo giác do tác dụng phụ của thuốc ho. Phía nhà sản xuất Bayer cho hay, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sử dụng sản phẩm này sẽ dẫn đến các hành vi bạo lực quá khích.

Trong phiên tòa mới nhất vào hồi thứ 6 tuần trước (5/10), khi được thẩm phán hỏi có thừa nhận tội giết vợ hay không, Matthew đã thay đổi lời khai và thừa nhận toàn bộ việc sát hại vợ. "Tôi cảm thấy mình như một con quái vật", Matthew nói trước tòa đồng thời đưa ra lời xin lỗi về việc đã giết chết Lauren. "Đó là một hành động vô nghĩa, vô tâm và tôi thật sự hối hận vì những gì mình đã làm".

Được biết lời nhận tội của Matthew chỉ là một phần của thỏa thuận, trong đó các công tố viên sẽ xem xét không đưa ra mức án tử hình cho hắn.

