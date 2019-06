Tiết lộ mới nhất vụ giết chồng cũ, phân xác chấn động Hàn Quốc: Con trai chung có mặt ở hiện trường nhưng không hay biết tội ác của mẹ

Những ngày gần đây, xã hội Hàn Quốc chấn động trước vụ án giết chồng cũ và phân xác của người phụ nữ tên Go Yoo Jung, 36 tuổi. Vụ việc nghiêm trọng và tàn độc đến nỗi cảnh sát quyết định công khai nhân dạng và danh tính của kẻ thủ ác. Mới đây, 1 chi tiết khác liên quan đến vụ án được truyền thông xứ kim chi đưa tin khiến người dân nước này không khỏi rùng mình.

Theo thông tin từ sở cảnh sát Jeju Dongbu, Go giết chết chồng cũ họ Kang tại 1 nhà trọ tại đảo Jeju trước khi kỹ lưỡng lau chùi vết máu, xóa hết các bằng chứng hòng chạy tội. Được biết, đi cùng Go đến gặp chồng còn có đứa con trai chung của cả hai năm nay đã lên 6 tuổi. Trong thời gian mẹ gây án từ 8h đến khoảng 9h16 tối ngày 25/5, đứa trẻ này cũng có mặt tại hiện trường vụ án nhưng ở phòng khác.

Trước đó, Go thừa nhận có dẫn con theo gặp chồng cũ nhưng đã cho đứa trẻ ngủ trong phòng khác. Tuy nhiên, kết quả điều tra cảnh sát vạch trần lời nói dối của kẻ thủ ác, xác định đứa trẻ không hề ngủ, thay vào đó là chơi game trên điện thoại. Cảnh sát trưởng Park Ki Nam cũng cho biết cậu bé này mỗi lần tập trung làm điều gì đó sẽ không để tâm chuyện gì xảy ra xung quanh. Đây là lý do vì sao đứa trẻ không hề hay biết gì về việc làm của mẹ trong lúc em mải mê chơi game.

Con trai 6 tuổi của Kang và Go có mặt tại hiện trường gây án nhưng không hề hay biết chuyện gì xảy ra với bố mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Sau khi gây án, Go bình tĩnh phân xác chồng cũ và cho từng phần thi thể vào bọc ni lông, đóng hộp giấy kỹ càng. Sau đó, ả trả phòng, cùng con trai lên thuyền đi đến nhà người thân ở thành phố Wando, tỉnh Jeolla Nam. Trong lúc đó, Go lấy 1 phần thi thể của chồng cũ rải xuống biển. Nhiều phần thi thể khác được tìm thấy ở bãi rác thành phố Incheon. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể thu thập hết toàn bộ thi thể của Kang. Nguyên nhân gây án của Go ban đầu được xác định là do ả muốn cắt đứt mọi quan hệ với chồng cũ, đồng thời không muốn bản thân cứ mãi vướng bận suy nghĩ gì về người này. Kết luận cuối cùng sẽ sớm được cảnh sát đưa ra.

Hình ảnh Go đi mua dụng cụ gây án được camera an ninh siêu thị ghi lại.

Theo Helino