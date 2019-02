Tiệc chào đón con đầu lòng của Meghan ngập màu hồng

Theo Hello, chi phí cho toàn bộ chuyến đi xa hoa tới New York của Meghan được ước tính gần 300.000 USD, gồm tiền khách sạn năm sao, ăn uống nhà hàng cao cấp, vé máy bay hạng nhất, thuê vệ sĩ và tiệc mừng em bé sắp chào đời. Nữ công tước xứ Sussex cho biết không hỏi bác sĩ về giới tính con đầu lòng vì muốn là điều bất ngờ nhưng những đồ vật trang trí cũng như các món quà do bạn thân tặng khiến người hâm mộ suy đoán cô có thể sẽ chào đón một bé gái.