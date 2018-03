Thuê vú em trông con, cặp vợ chồng trẻ tá hỏa khi phát hiện cô ta bị ảo tưởng và làm chuyện tồi tệ với con mình

Nadene Manukau-Togiavalu, 21 tuổi đã bị buộc tội ăn cắp và bắt cóc trẻ sơ sinh ở Auckland, New Zealand. Được biết, Nadene đã không hành động một mình mà cùng với chị em họ là Sydnee Toulapapa, 18 tuổi lên kế hoạch âm mưu thực hiện hành động khủng khiếp này.

Vú em Nadene có vấn đề về sức khỏe nên đã bắt cóc đứa bé sơ sinh 11 ngày tuổi. (Ảnh: Internet)

Tòa án tối cao ở Auckland cho biết, Nadene được nhận vào làm việc tại một căn nhà giàu có ở khu ngoại ô Epsom (New Zealand) với vai trò là vú em vào tháng 8/2017. Tuy nhiên, chỉ đến đêm thứ 3 kể từ lúc làm việc, cô đã sắp xếp, nhờ chị em họ là Sydnee giúp đỡ mang đứa bé 11 ngày tuổi ra khỏi nhà.

Ngôi nhà ở Epsom, nơi Nadene làm vú em. (Ảnh: Internet)

Đồng phạm bắt cóc Sydnee, người này được cho là chị em họ là Nadene. (Ảnh: Internet)

Luật sư bào chữa cho Sydnee - Annabel Cresswel cho hay, Nadene đã tạo dựng một câu chuyện giả mạo rằng đứa bé sơ sinh kia là con ruột của cô, và cô đã để đứa bé trở thành con nuôi của hai vợ chồng giàu có. Bây giờ, cô muốn Sydnee giúp đỡ để mang con trở về bên cô. Toà nghe được, Nadene có vấn đề về sức khỏe tâm thần và bị ảo tưởng rằng mình đang mang thai. Cô thậm chí còn giả vờ tổ chức bữa tiệc chào đón em bé nhằm thuyết phục bạn bè cùng gia đình tin rằng cô ấy đang mang thai đứa nhỏ.

Nadene tổ chức tiệc baby shower giả để đánh lừa mọi người rằng cô đang mang thai. (Ảnh: Internet)

Vào 7 giờ sáng ngày 9/8/2017, cảnh sát New Zealand nhận được báo cáo rằng có đứa bé sơ sinh bị bắt cóc và ngay lập tức họ đã phát động một cuộc điều tra lớn lùng sục khắp nơi để tìm đứa bé. Rất may mắn khi sau 6 tiếng, đứa bé đã được phát hiện và vẫn an toàn. Hiện tại, Nadene và Sydnee vẫn chưa bị kết án.

Thanh tra thám tử Scott Beard nói rằng cha mẹ của đứa bé đã rất lo lắng và hoảng hốt trước những thử thách vừa qua. Ông nói: “Đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn cho bố mẹ mới của một đứa trẻ sơ sinh. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn rằng đứa trẻ không bị bất cứ tổn thương nào và được đoàn tụ với bố mẹ".

Theo Helino