Thót tim cảnh mẹ trẻ đang đi trên đường ngã đè lên con trai 6 tháng tuổi và kết cục ít ai ngờ

Cảnh tượng đáng sợ này xảy ra trước cổng bệnh viện Nhân Dân Xingguo ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Người phụ nữ họ Hu đã bế con nhỏ mới 6 tháng tuổi bước ra từ cổng bệnh viện, đang đi bất ngờ cô ngất xỉu rồi ngã sấp lên người cậu bé.

Cảnh tượng mẹ ngã sấp lên con.

Thân hình to lớn của người mẹ đã đè lên cậu bé mới tròn 6 tháng tuổi. Chứng kiến cảnh ấy nhiều người đã vô cùng lo lắng và sợ hãi. Bảo vệ, y tá và rất nhiều người xung quanh đã chạy đến đỡ lôi người mẹ ra. Nếu không hành động nhanh cậu bé có thể bị chết ngạt bởi chính người mẹ của mình.

Cảnh y tá, bảo vệ giải cứu đứa trẻ 6 tuổi khỏi mẹ.

Cảnh quay từ camera giám sát cho thấy, người mẹ đột nhiên ngã xuống trong khi vẫn ôm đứa con nhỏ của mình. Cô quỵ ngã trên mặt đường và trong ngực là cậu bé non nớt đáng thương. Bảo vệ, y tá cùng nhiều người đi đường đã vội vàng cứu người mẹ và đứa bé.

Người mẹ được cấp cứu kịp thời.

Cô Hu đã ngất xỉu và không biết gì nên các bác sĩ đã mang cáng ra để đưa cô vào bệnh viện, còn đứa trẻ được đưa đến khoa Nhi. Cô Huang Yujian, một y tá có mặt tại hiện trường đã nói với phóng viên về tình huống nguy hiểm này.

"Người mẹ quá to lớn, còn đứa nhỏ lại mới 6 tháng tuổi. Tình huống này không cấp cứu kịp thời thì chắc chắn cậu bé chỉ sống được trong vài giây. May mắn cho hai mẹ con là bác sĩ, y tá và nhiều người xung quanh đã can thiệp kịp thời", y tá Huang cho biết.

Cảnh mẹ gặp lại con trai nhỏ 6 tháng tuổi.

Được biết, hiện tại, cô Hu đang được điều trị tại bệnh viện và đứa trẻ không bị thương tổn nào cả. Có mặt ở bệnh viện, chồng của cô Hu đã nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cứu sống vợ con mình.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)