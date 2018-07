Thống kê gây sốc: Lần đầu tiên bán kết World Cup không có sự góp mặt của Brazil, Đức hay Argentina

Nếu đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup, Southgate sẽ được… tài trợ áo gi-lê trọn đời Jamie Vardy chấn thương háng, lỡ buổi tập ngay trước trận Anh vs Thụy Điển Brazil bị loại ở World Cup 2018 là bởi… vận đen của Neymar? HLV Tite: Tôi phải mất 30 năm nữa để giải thích cho CĐV Brazil về thất bại này HLV Deschamps: Tôi suýt mất Pogba vì trận thắng Brazil

Rạng sáng nay, đội tuyển Brazil gặp Bỉ ở vòng Tứ kết World Cup 2018. Dù được đánh giá cao hơn nhưng cuối cùng họ phải chịu thất bại 2-1 và dừng bước tại World Cup.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà vòng Bán kết không có sự góp mặt của một trong ba đội Brazil, Đức, và Argentina.

Đội tuyển Argentina bị loại ở vòng 1/8 sau thất bại 4-3 trước Pháp, đội vừa giành vé vào Bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay. Trong khi đội tuyển Đức thậm chí còn không qua nổi vòng bảng.

Điều này cũng dễ hiểu bởi ba đội Brazil, Đức, Argentina luôn là thế lực của bóng đá thế giới từ xưa đến nay. Với Brazil và Đức là 2 đội có nhiều chức vô địch World Cup nhất, Brazil 5 lần, Đức 4 lần (bằng với Italia), còn Argentina cũng 2 lần lên ngôi vô địch World Cup.

Đội tuyển Đức có tổng cộng 13 lần lọt vào Bán kết World Cup, Brazil là 11 lần còn Argentina là 5 lần.

Việc vắng mặt những "ông lớn" này là cơ hội cho những đội tuyển khác thể hiện tại vòng Bán kết World Cup năm nay.

Cặp đấu đầu tiên ở vòng Bán kết đã được xác định là Pháp vs Bỉ, cặp còn lại sẽ được quyết định vào 2 trận đấu hôm nay giữa Croatia vs Nga, Anh vs Thụy Điển.

Theo Mask