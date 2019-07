Thiếu nữ rao bán trinh 5.000 USD suýt sập bẫy làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ Nga suýt bị bán làm nô lệ tình dục khi cố bán trinh giá 5.000 USD.

Cảnh sát cho biết họ đã tổ chức một chiến dịch giải cứu ở thủ đô Moscow, Nga để bảo vệ thiếu nữ 16 tuổi đến từ vùng Chuvashia, người bán trinh tiết với giá 5.000 USD.

Theo Daily Star, thiếu nữ đã bị dụ dỗ qua mạng bởi một người đàn ông tên là Yury. Tên này khiến cô gái tin rằng cô có thể bán trinh tiết với giá 5.000 USD. Trong các cuộc trò chuyện, Yury thuyết phục thiếu nữ rằng, hắn ta biết một người đàn ông sẵn sàng trả 5.000 USD để mua trinh cô.

Yury - kẻ dụ dỗ thiếu nữ 16 tuổi bán trinh cho đại gia.

Tin lời Yury, thiếu nữ đã giấu mẹ và người thân để đến Moscow để gặp đồng phạm của Yury tên là Said, 32 tuổi. Yury đã nói với thiếu nữ rằng, Said đã sắp xếp để cô bán trinh cho một doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, tên tội phạm Said - sinh ra ở Uzbekistan và hiện sống ở vùng Chelyabinsk - đã tìm kiếm một khách hàng nam mua thiếu nữ làm nô lệ tình dục toàn thời gian và người này có thể làm bất cứ điều gì muốn với nạn nhân.

Said bị cáo buộc đã yêu cầu một doanh nhân người Hồi giáo (thực tế là một thám tử) trả nửa triệu Rúp (8.000 USD) để mua thiếu nữ làm nô lệ tình dục. Khi giao dịch diễn ra, tiền được trao cho Said cũng là lúc hắn bị cảnh sát bắt giữ.

Said, 32 tuổi đã bị bắt vì tội buôn người.

Tên tội phạm đã thú nhận hắn có ý định bán nữ sinh với giá nửa triệu Rúp nhưng không ngờ lại sập bẫy của cảnh sát. Said hiện bị giam giữ chờ ra tòa vì tội buôn người. Tuy nhiên, đồng phạm của hắn Yury vẫn chưa bị bắt.

Trong khi đó, thiếu nữ đã được đưa đến đồn cảnh sát và sau đó được đưa đến một cơ sở y tế nơi các nhà tâm lý học đang giúp nạn nhân ổn định tinh thần và quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Một người quen của thiếu nữ cho biết cô bé thường nhận được những lời khen có cánh từ đàn ông khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Những bức ảnh cho thấy thiếu nữ thực sự có ngoại hình xinh xắn. Chính điều này đã khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy của những kẻ buôn người.

Theo Dân Việt