Thiếu gia "hư hỏng" nhất Trung Quốc và danh sách người tình toàn mỹ nhân

Thiếu gia giàu nhất Trung Quốc

Người ta nói rằng Vương Tư Thông không hoạt động trong giải trí nhưng lại còn nổi tiếng hơn cả những sao hạng A trong showbiz. Nguyên nhân là do anh chàng này có khá nhiều mối quan hệ với giới nghệ sĩ và đặc biệt Vương Tư Thông còn phụ trách kinh doanh mảng phim ảnh.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm. Trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc công bố mới đây, cha con Vương Tư Thông dẫn đầu với khối tài sản gần 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 31 tỷ USD).

Vừa sinh ra đã "ngậm" thìa vàng nhưng Vương Tư Thông cũng không hề lép vế cha khi trực tiếp kinh doanh khá nhiều mảng, trong đó có mảng phim ảnh, con đường đưa Vương Tư Thông tới danh hiệu "anh chồng quốc dân".

Cuối năm 2016, Vương Tư Thông khiến nhiều người giật mình khi từ chối tiếp quản đế chế kinh doanh đồ sộ có trị giá lên tới 92 tỷ USD của người cha tỷ phú là Vương Kiện Lâm. Tất nhiên, đây không phải là hành động ngông cuồng bởi ngoài giỏi tiêu tiền, Vương Tư Thông cũng nổi tiếng là người giỏi kiếm tiền.

Bằng chứng là chỉ cần 500 triệu USD đầu tư của cha, hiện tại Vương Tư Thông đã xây dựng cho mình 1 đế chế riêng biệt.

"Anh chồng quốc dân" với danh sách bạn gái mỹ nhân dài dằng dặc

Tiền của Vương Tư Thông nhiều thế nào thì có lẽ danh sách bạn gái của anh cũng như thế. Vương Tư Thông có mối liên hệ mật thiết với showbiz do chơi với nhiều ngôi sao giải trí như Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, đồng thời trải qua nhiều cuộc tình với các diễn viên, người mẫu.

Nguyên nhân Vương Tư Thông được gọi là "Anh chồng quốc dân" cũng bởi vì có rất nhiều người gọi anh là chồng.

Nếu chỉ tạm kể danh sách bạn gái của Vương Tư Thông thì ắt hẳn cũng dư hơn 10 ngón tay.

Một trong những người tình đầu tiên của Vương Tư Thông chính là Vương Dĩnh, người mẫu trẻ nóng bỏng. Vương Dĩnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp với thân hình gợi cảm.

Vương Dĩnh

Sau Vương Dĩnh, Vương Tư Thông hẹn hò với Chu Thần Tuệ, người mẫu nổi tiếng với học vấn cao của Trung Quốc. Cuộc tình của cả hai cũng không kéo dài được bao lâu khi người ta lại thấy Vương Tư Thông cặp kè cô gái khác.

Diêu Tinh Đồng - diễn viên trong "12 con giáp" cũng từng hẹn hò Vương Tư Thông trong khoảng một năm. Được biết, Tinh Đồng sinh năm 1983, hơn Tư Thông 5 tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình "chị em" này cũng nhanh chóng kết thúc.

Diệu Tinh Đồng

Vương Thu Tử - diễn viên sinh năm 1987 - từng là người tình tin đồn của Vương Tư Thông.

Trương Dư Hi

Trương Dư Hi là một trong những người tình nổi tiếng nhất của Vương Tư Thông. Năm 2014, cả hai bị bắt gặp hẹn hò cũng nhau, chính người đẹp cũng thừa nhận: "Tôi chính là bạn gái của anh ấy".

Một thời gian sau, Trương Dư Hi và Vương Tư Thông cũng đường ai nấy đi. Hiện tại, Trương Dư Hi đang hẹn hò với Trần Bá Dung. Trương Dư Hi và Trần Bá Dung quen nhau khi cùng đóng bộ phim "Nàng công chúa tôi yêu".

Trong phim, Trương Dư Hi đóng vai nữ chính kiêu ngạo Lâm Tinh Thần còn Trần Bá Dung đóng vai nam phụ.Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc của fan và được cho là một cặp "trai tài gái sắc" mới của làng giải trí Hoa ngữ.

Thẩm Á Đình

Vào năm 2015, tại Macao, Vương Tư Thông bị bắt gặp âu yếm người mẫu Thẩm Á Đình. Người ta còn bắt gặp chân dài sinh năm 1990 đã cùng Tư Thông về căn hộ sang trọng của anh này ở Hong Kong và qua đêm tại đó. Theo trang 163, họ có mối quan hệ mặn nồng chỉ trong khoảng 4 tháng.

Người mẫu, diễn viên gợi cảm của Hong Kong là Trần Dĩnh (Dada) cũng từng bí mật cặp kè với Vương Tư Thông. Sau khi cặp với cậu ấm nhà họ Vương, mỹ nữ có bộ ngực 34E nổi tiếng đã lên đời. Cô được Tư Thông cho tiền mở liên tiếp một loạt các chuỗi cửa hàng thời trang.

Chắc chắn danh sách bạn gái của Vương Tư Thông sẽ không chỉ dừng lại tại đây.

