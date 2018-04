Thấy con chủ nhà khóc dữ dội lúc nửa đêm, người giúp việc điên tiết lắc mạnh người đứa bé để xả giận

Được biết, người giúp việc đã bắt đầu đến nhà chị Lã làm việc từ ngày 22/3. Trong 4 ngày đầu tiên, tuy không xuất hiện vấn đề đáng ngờ gì nhưng chị Lã vẫn cẩn thận muốn kiểm tra lại camera cho chắc chắn. Không ngờ, nhờ đó mà chị mới phát hiện ra con mình đã bị bạo hành dã man trong suốt những ngày không có ai ở nhà.

Người giúp việc lắc mạnh đứa bé để xả giận.

Tối ngày 25/3, đứa bé đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm và không ngừng khóc lóc, dai dẳng đến mức bị nôn hết cả sữa ra ngoài. Do cảm thấy quá phiền phức nên người giúp việc này đã liên tục lắc mạnh người đứa bé để xả giận.

Sau khi phát hiện ra đoạn video, chị Lã cùng chồng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chị thử kiểm tra lại các đoạn video khác rồi chỉ biết chết lặng, hóa ra ngay từ ngày đầu tiên đi làm, người giúp việc này đã đối xử độc ác như thế với con mình, trong khi phận làm cha mẹ thì lại chẳng hề hay biết.

Chị Lã chia sẻ, người giúp việc mới có tính cách hòa đồng, rất nhanh đã làm thân được với tất cả mọi người xung quanh. Hơn nữa, chị cũng không hề giấu giếm việc trong nhà có lắp đặt camera, vậy mà người giúp việc vẫn cả gan ra tay với một đứa bé như thế.

Phẫn nộ hơn nữa khi đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Chị Lã tức giận yêu cầu người này rời khỏi nhà mình và mong muốn nhận được một lời xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, thay vì ăn năn hối lỗi thì người giúp việc lại cãi sống cãi chết cho rằng đó mới là cách tốt nhất để giáo dục con trẻ. Thậm chí, người này còn tỏ ra rất oan ức vì bị đuổi đi.

Hiện tại, vợ chồng chị Lã vẫn hi vọng người giúp việc có thể chủ động cho họ một lời giải thích kèm theo một câu xin lỗi chính thức. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục cho rằng mình không làm sai gì cả và tỏ rõ thái độ không hợp tác. Do đó, chị Lã cho biết rất có thể chị sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp để xử lí hành vi phi đạo đức mà người này đã áp dụng đối với con mình.

