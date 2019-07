Thanh niên đâm tử vong bé gái 8 tuổi vì bị gọi thẳng tên

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại Thiểm Tây, Trung Quốc và đang gây xôn xao dư luận. Chiều ngày 27/6, văn phòng công an huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây nhận được tin báo: Một bé gái lớp 2 tên Tiểu Khương (đã đổi tên) tại trường tiểu học Mã Liên Than bị đâm trọng thương dẫn tới tử vong.

Theo phóng viên đưa tin, phòng cảnh sát khu vực đã phái cán bộ điều tra xuống hiện trường ngay khi nhận được tin báo. Nghi phạm họ Lý ngay sau đó cũng chủ động ra đầu thú.

Theo điều tra, khoảng 5h chiều ngày 27, nghi phạm họ Lý (nam, 27 tuổi, người thôn Mã Liên Than, huyện Lạc Nam, làm ruộng), do tức giận và đem lòng thù ghét bé gái Tiểu Khương (8 tuổi) người cùng thôn vốn hay gọi thẳng tên mình mà không dùng kính ngữ, đã dùng dao thái rau chém bé gái trên đường đi học về. Do vết thương quá lớn, Tiểu Khương đã bị tử vong.

Hung khí được tìm thấy tại hiện trường vụ án

Hiện, hung thủ đã bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người. Vụ án hiện đang được tiến hành điều tra và giải quyết hậu quả. Cư dân mạng những ngày qua bị sốc trước thông tin này và đa phần đều bày tỏ sự kinh ngạc trước nguyên nhân phía sau án mạng. Các cặp vợ chồng chuyền tay nhau thông điệp giáo dục con cẩn thận trong phát ngôn với người lạ.

S.S (Theo Sina)