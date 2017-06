Tấn công khủng bố liên hoàn ở London, ít nhất 2 người chết, 20 người bị thương

Chỉ tuần sau vụ đánh bom liều chết ở Manchester

Vụ tấn công tối qua diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau vụ đánh bom liều chết trong buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande tại nhà thi đấu ở thành phố Manchester, làm 22 người thiệt mạng và 116 người bị thương.

Người đàn ông với dáng vẻ lạ

Một người sử dụng mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông nằm trên nền đất, với các hộp được gắn quanh người. Hiện chưa rõ thông tin cụ thể về người đàn ông này.

Nổ lớn sau các vụ tấn công liên hoàn

Telegraph cho biết, các nhân chứng đã nghe thấy 3 tiếng nổ lớn ở khu vực lân cận Chợ Borough khoảng 1h25 sáng nay 4/6. Hiện chưa rõ nguồn gốc của các tiếng nổ này, song các phóng viên tại hiện trường nói rằng, đó có thể là các vụ nổ có kiểm soát của cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, đài BBC đã đăng tải một bức ảnh nói rằng một trong những kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Ít nhất 2 người chết

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, nhiều hơn 2 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở cầu London.

Có thể liên quan đến khủng bố

Thủ tướng Anh Theresa May đã ra thông cáo nhấn mạnh: "Vụ việc kinh hoàng ở London có thể coi là một hành động khủng bố". Thủ tướng May trong sáng nay sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn với giới chức an ninh về các vụ tấn công liên hoàn ở London.

Cảnh sát London trong khi đó xác nhận, vụ tấn công ở cầu London và Chợ Borough là tấn công khủng bố, còn vụ việc ở Vauxhall không liên quan đến 2 vụ việc trên.

Tấn công hàng loạt

Cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công trên cầu London, các vụ tấn công khác cũng xảy ra ở khu vực Chợ Borough và Vauxhall ở thủ đô nước Anh. Telegraph cho biết, chỉ vài phút sau sự việc ở cầu London, vụ tấn công thứ hai tiếp tục xảy ra ở Chợ Borough, khu vực bờ phía nam sông Thames. Một tài xế taxi cho biết, 3 người đàn ông đã dùng dao tiến vào khu chợ và đâm hàng loạt người ở đây, trong đó có một cô gái trẻ. Không lâu sau, một vụ tấn công khác cũng xảy ra ở khu vực Vauxhall.

Cảnh sát đã tiến hành rà sát các quán bar, nhà hàng ở Southwark vào khoảng 11 giờ đêm, yêu cầu khách hàng ở đây ngồi xuống sàn sau khi có thông tin rằng các vụ tấn công liên hoàn tiếp tục xảy ra, trong khi những người đi ở ngoài đường cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực.

Tấn công trên cầu London

Reuters cho biết, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường trên cầu London sau khi có thông tin một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông đi bộ trên cầu khiến ít nhất 20 người bị thương vào khoảng 10h08 tối 3/6.

BBC dẫn lời một nhân chứng cho biết, cô nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lao vào người đi bộ trên cầu với tốc độ khoảng hơn 80km/h.

Một nhân chứng khác có tên Mark Roberts cho biết, chiếc xe lao vào đám đông với tốc độ cao, và chỉ dừng lại sau khi đâm vào một trạm xe buýt. Anh cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ khoảng 10 phút sau đó. Anh ước tính, thời điểm đó có khoảng 100 người trên cầu. Cũng có nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy có người bị cứa cổ trên cầu London.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 2 tháng kể từ sau vụ tấn công bằng xe tải dã man trên cầu Wesminster (London) khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

