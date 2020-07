Sự cố lúng túng khiến mối quan hệ giữa Kate và Meghan xấu đi từ những ngày đầu

Trong quyển sách Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, tác giả Tom Quinn cho biết những vết rạn nứt đầu tiên xuất hiện khi Kate bắt gặp Meghan to tiếng quát tháo các nhân viên trong cung điện. Tình huống này thường xuyên diễn ra đến mức Nữ công tước xứ Cambridge cảm thấy không thoải mái và cố ý tránh mặt em dâu để không xảy ra xung đột ngoài ý muốn.



"Những mâu thuẫn này dần tích tụ thành băng giá trong mối quan hệ giữa hai nhà Cambridge và Sussex, bởi khi ấy Harry hoàn toàn đứng về phía vợ và hờn trách mọi người đối xử với cô quá gay gắt", Quinn nói. "Meghan vừa bước chân vào hoàng gia, mọi người phải chấp nhận thực tế là đôi khi cô ấy sẽ không hiểu phép tắc vốn có, thậm chí cáu giận và khó chịu".

"Hoàng tử William cũng biết chuyện này. Điều đó khiến cả hai cặp đôi đều nghĩ nhà bên kia cố tình khắt khe với mình. Hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng khiến họ chọn cách tránh mặt nhau để không có cơ hội xảy ra xung đột, vì vậy mà tình cảm ngày một xa cách. Thậm chí, Harry và Meghan còn rút khỏi quỹ từ thiện chung của 4 người khi trước. Đó là dấu hiệu cho thấy tình thân giữa họ đã đóng băng", ông bổ sung.

Quinn cho biết hai nàng dâu hoàng gia vốn có ý định thân thiết với nhau từ những ngày đầu, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. "Tôi tin rằng Kate và Meghan đã cố gắng để làm bạn với nhau. Nhưng rồi chuyện Meghan quát nạt nhân viên lan truyền khắp cung điện, kèm cả tiếng xấu của cô ấy khiến mối quan hệ trở nên lúng túng", ông nói.

"Điều đáng buồn ở đây không phải là họ không thể thành bạn bè, mà là họ gánh trên vai áp lực phải thân thiết với người kia. Tại sao họ phải gò ép mình như thế? Mối quan hệ giữa hai người chỉ là chị em dâu", Quinn chia sẻ. "Lúc ban đầu, cả hai thường tỏ vẻ hòa thuận bằng cách ngồi gần người kia và nở nụ cười tươi để tránh báo chí thêu dệt tin đồn hai nàng dâu mới đối chọi nhau. Nhưng ngay cả như thế cũng không thể che lấp sự thật rằng họ là hai cá thể độc lập, và mối quan hệ giữa hai người không gì hơn là chị em dâu trong một nhà. Rất khó để họ thực sự hòa hợp như những người bạn tâm giao khi cả hai khác nhau quá nhiều".

Theo Saostar.vn