Stephen Hawking đã "yên giấc" nhưng cuộc đời của ông sẽ lấy nước mắt của bạn khi xem bộ phim đầy xúc động này

Hôm nay (14/3), Stephen Hawking - nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới đã trút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời ông là chuỗi đấu tranh với bệnh tật cùng số phận nghiệt ngã. Nhưng trong những khoảnh khắc đó còn có dấu ấn của tình yêu trong sáng của ông với người vợ đầu.

Ngày hôm nay cả thế giới đau buồn trước sự ra đi của giáo sư thiên tài - nhà khoa học lỗi lạc Stephen Hawking.

Khi biết bản thân mắc phải hội chứng teo cơ xơ cứng, tưởng chừng đó sẽ là dấu chấm hết đối với cuộc đời Stephen Hawking. Tuy nhiên, đam mê với khoa học và nghị lực sống cũng như sự lạc quan đã giúp nhà khoa học này vượt qua nghịch cảnh. Ông vẫn cần mẫn bên máy tính để nghiên cứu về vật lý và vũ trụ cũng như các vấn đề khoa học ở Anh.

Cuộc đời, nghị lực sống của Stephen Hawking từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho các bộ phim. Mỗi bộ phim đều có một ấn tượng riêng nhưng có lẽ "The Theory of Everything" để lại dấu ấn hơn cả. Không chỉ bộ phim đã từng làm mưa làm gió ở Oscar mà còn khắc họa sâu sắc nhất về cuộc đời và mối tình, cuộc hôn nhân đáng nhớ với người vợ đầu Jane Wilde.

Nhiều người nghĩ rằng, cuộc đời của một nhà vật lý và khoa học sẽ xoay quanh những con số, thông tin khô khan, lý luận, định lý gây khó hiểu. Tuy nhiên, "The Theory of Everything" không khiến khán giả chán nản và thất vọng, buồn ngủ mà lại đưa đến một cảm nhận tinh tế về tình yêu.

Stephen Hawking không chỉ nổi tiếng với những cống hiến khoa học cho nhân loại mà còn khiến nhiều người cảm động vì câu chuyện tình yêu của ông và người vợ đầu.

Trong bộ phim, hình ảnh Stephen Hawking hiện lên không chỉ là người say mê khoa học mà còn là một người có trái tim ấm áp, biết quan tâm bên cạnh mối tình làng mạn. Bộ phim xoay quanh chuyện tình cảm giữa Stephen Hawking (do Eddie Redmayne thủ vai) và người vợ đầu là Jane Hawking (do Felicity Jones thủ vai). Bộ phim không chỉ chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả mà chinh phục được cả các nhà phê bình. Nội dung cảm động đã giúp bộ phim nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim truyện xuất sắc, Eddie Redmayne đã nhận tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc, còn Jones cũng có mặt ở đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính năm đó.

Trong bộ phim, nam diễn viên thủ vai Stephen Hawking đã tái hiện một nhà khoa học khi đang học tiến sỹ vật lý. Đó là một người dí dỏm, cách nói chuyện cuốn hút chứ không hề có sự lập dị, khác người như mọi người vẫn nghĩ về những người mài dùi đèn sách suốt ngày.

Người ta thường nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng hình của một người phụ nữ, với Stephen Hawking cũng vậy. Người vợ đầu là hậu phương vững chắc để không chỉ ông vượt qua khó khăn mà còn là động lực để nỗ lực sống và cống hiến.

Chuyện tình là sự gặp gỡ của khoa học và nghệ thuật

Chuyện tình yêu của hai người không chỉ đơn giản là tình cảm mà là sự gắn bó. Jane Wilde, vợ ông là nữ sinh cùng trường đam mê văn chương, còn ông là người đâm mê khoa học. Hai con người ở hai lĩnh vực nhưng đến với nhau được ví như một sự gặp gỡ khoa học và nghệ thuật.

Câu chuyện đầy xúc động về uộc đời của ông, đã đang và sẽ lấy nước mắt của khán giả khi xem bộ phim này.

Đầu phim là cuộc tình lãng mạn và những ngày tháng êm đềm của cặp đôi trời sinh thì đoạn giữa phim lại là những hình ảnh, lời thoại nhiều xúc động. Bởi vì, đoạn giữa phim là những ngày số phận đã cướp đi nhiều thứ của Stephen Hawking khiến ông phải đương đầu với căn bệnh quái ác trong phần đời còn lại.

Hình ảnh trong phim "The Theory of Everything".

Mặc dù chỉ là một bộ phim khắc họa lại cuộc đời thực nhưng nam diễn viên Eddie để lai dấu ấn nhờ vào sự chỉn chu và trách nhiệm với chính nhân vật. Eddie đã dành thời gian gặp Stephen Hawking, tìm hiểu về cuộc sống, mối tình và cả những chông gai trên cuộc đời. Cho nên giải Oscar cho nam diễn viên này quả thực xứng đáng.

Nhưng khi đang có bên cạnh người vợ xinh đẹp, mối tình lãng mạn, và sự nghiệp nghiên cứu đang lên, Stephen Hawking đối mặt với bệnh tật. Căn bệnh xơ cứng teo cơ đã gây liệt toàn thân. Từ đó, cuộc đời của Stephen Hawking bước sang một trang mới với nhiều nỗi buồn. Ông phải nghiên cứu trên xe lăn và hạn chế biểu lộ cảm xúc, hạn chế trong giao tiếp.

Bằng sự tiếp xúc và thấu hiểu với Stephen Hawking, nam diễn viên Eddie đã có một vai diễn thành công. Với nữ diễn viên Felicity Jones cũng để lại được dấu ấn khi thể hiện xuất sắc hình ảnh người vợ giàu nghị lực và xinh đẹp bên cạnh Stephen Hawking.

Mặc dù, người vợ đầu của Hawking không đi được cùng ông đi tới trọn cuộc đời nhưng vai trò của bà bên cạnh chồng trong những năm chung sống là không thể phủ nhận. Theo thời gian, sự quyết tâm có thể không còn nhưng tình cảm và sự gắn bó sẽ còn mãi để tiếp bước cho Stephen Hawking không đầu hàng số phận.

Bộ phim hơn 2 tiếng là quá ngắn để tái hiện một cuộc đời tài năng nhưng nhiều bi thảm. Tuy nhiên, đằng sau mỗi khuôn hình là hình ảnh 2 con người dám đương đầu bệnh tật. Và ngay cả việc Jane chia tay sau nhiều năm chung sống cũng là một câu chuyện rất đời thường không quá lý tưởng hóa tình yêu. Người xem được cảm nhận đủ cung bậc cảm xúc từ xúc động đến xót xa và cảm phục... Hôm nay, Stephen Hawking đã ra đi nhưng câu chuyện tình yêu của ông với người vợ đầu dù trên phim hay đời thực sẽ còn mãi. Câu chuyện ấy không chỉ là một trang đời mà còn là một bài học cho mỗi chúng ta. Mỗi người hãy nhớ rằng cuộc đời này không hề đơn giản, quan trọng là chúng ta ứng xử và đối diện như thế nào cũng như ai sẽ đồng hành cùng ta để vượt qua sóng gió phía trước.

Theo Helino