Sốt ruột cạy cửa thang máy vì chờ lâu quá, con rể khiến bố vợ bước vào rồi ngã chết

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều mối nguy hiểm ẩn giấu từ nhiều thứ tưởng như bình thường xung quanh chúng ta. Rất nhiều lần các phương tiện truyền thông đã cảnh báo mọi người nên cẩn thận để giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi sử dụng thang máy. Đặc biệt không được tự ý cạy, hay đập phá cửa thang máy. Tuy nhiên, một số người dường như không quan tâm đến điều này, và nó cuối cùng đã dẫn đến bi kịch thương tâm như tai nạn kỳ lạ xảy ra ở Trung Quốc gần đây.

Theo đoạn phim do camera giám sát từ tòa nhà chung cư tại một thành phố ở Trung Quốc ghi lại được, hai người đàn ông là con rể và bố vợ đang cùng nhau đứng ở sảnh chờ thang máy đến. Nhưng có vẻ như người con rể cảm thấy mất kiên nhẫn vì thang máy quá lâu, anh ta đã tự ý mở chốt khoá rồi cạy cửa thang ra xem, thay vì đi thang bộ. Lúc này, có thể thấy buồng thang máy vẫn tối và cabin thang máy vẫn chưa hề đến nơi.

Thấy cửa thang mở ra, người cha vợ lại tưởng rằng thang đã đến nên bắt đầu tiến lên phía trước. Có thể do mắt kém không nhìn rõ hoặc không thường sử dụng thang máy, ông cụ không để ý rằng bên trong tối om mà không hề có cabin, vì vậy ông đã bước thẳng vào bên trong.

Khi người con rể kịp phản ứng lại và đưa tay ra đỡ thì bố vợ của anh ta đã bị rơi thẳng xuống. Được biết, buồng thang máy có độ cao 8m và ông cụ xấu số đã tử vong ngay sau đó, dù đội ngũ bảo vệ toà nhà đã nhanh chóng gọi người đến ứng cứu.

Hiện tại, gia đình trên đang liên lạc với công ty bất động sản chịu trách nhiệm quản lý toà nhà để giải quyết về vụ tai nạn này. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ nghi ngờ về hành động của người con rể và đặt câu hỏi tại sao anh này lại mở cửa ra khi thang máy chưa kịp đến? Vì sao ông cụ lại có thể đi thẳng vào bên trong như vậy? Có ý kiến cho rằng anh ta là người phải chịu trách nhiệm cho sự việc thay vì quản lý toà nhà.

Ở Trung Quốc trước đây cũng đã từng ghi nhận trường hợp một người đàn ông say xỉn đã đá liên tục cho cửa thang mở ra và không may rơi thẳng vào buồn thang trong khi cabin thang máy chưa đến. Cũng may là người đàn ông đó chỉ bị thương và đã thoát khỏi nguy hiểm khi được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Theo Helino