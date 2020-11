Số phận của bà Melania - vợ Tổng thống Donald Trump ra sao sau khi rời khỏi Nhà Trắng?

Melania Trump (sinh năm 1970 tại Slovenia) là Đệ nhất Phu nhân duy nhất đến nay nhập tịch Mỹ. Theo Britannica, bà Melania từng theo học Đại học Ljubljana - trường đại học hàng đầu Slovenia - song bỏ ngang sau một năm để theo đuổi nghề người mẫu. Vợ Tổng thống Donald Trump nói được 6 thứ tiếng gồm Slovenia (tiếng mẹ đẻ), Anh, Pháp, Đức, Italy, Serbia.

Melania Trump bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 16, từ khi bà hợp tác với nhiếp ảnh gia chuyên về thời trang người Slovenia, Stane Jerko. Năm 18 tuổi, bà ký hợp đồng với một công ty người mẫu tại Milano, Ý.

Chân dung Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ.

Bà giành giải Á hậu trong cuộc thi về thời trang "Look of the Year" do Tạp chí Jana tổ chức năm 1992 tại Ljubljana và trở thành 1 trong 3 người mẫu được ký hợp đồng người mẫu quốc tế của họ. Sau khi rời bỏ trường Đại học Ljubljana, bà làm người mẫu cho các hãng thời trang tại Milano và Paris trước khi di cư tới thành phố New York năm 1996. Hợp đồng và việc đàm phán visa của bà được tiến hành bởi doanh nhân người Ý là Paolo Zampolii.

Bà liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang nổi tiếng Harper’s Bazaar (Bulgaria), Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair (Italy), Vogue và GQ (UK). Bà được biết nhiều là một người mẫu bikini của tạp chí Sports Illustrated, đồng thời bà cũng hợp tác với Irene Marie Management Group và công ty quản lý người mẫu của Trump, Trump Model Management cũng như tham gia vào các chương trình quảng cáo với các nhãn hàng.



Vợ chồng Tổng thống Donald Trump gây tò mò về cuộc sống sau khi rời khỏi Nhà Trắng.

Từ sau khi bà kết hôn với ông Donald Trump, cuộc sống của bà Melania có nhiều thay đổi. Bà tập trung vào chăm sóc con trai và quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Đến khi bà trở thành Đệ nhất Phu nhân Tổng thống Mỹ thì cuộc sống của bà trở nên sôi động hơn. Trong suốt 4 năm ở Nhà Trắng, dấu ấn của bà chính là hoàn tất các lễ nghi và đưa ra một dự án dành cho Đệ nhất Phu nhân. Tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định bà Melania không phải là một nhà hoạt động và hiếm khi là người đại diện cho Tổng thống.

Bà Melania có thể sẽ tập trung chăm sóc con trai.

Tương lai sắp tới nếu ông Trump rời Nhà Trắng, cuộc sống của bà Melania sẽ thay đổi như thế nào? Theo Kate Andersen Brower, một nhà báo và tác giả của những cuốn sách về Nhà Trắng, nói: "Tôi nghĩ bà Melania sẽ quay trở lại lối sống quý bà, nhưng nếu viết một cuốn sách, bà ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền".

Hoặc viết sách và thiết kế thời trang.

Ngoài ra, bà sẽ quay trở lại làng mốt với sở thích thiết kế từ trước của mình. Đây được xem là một điều dễ thực thi nhất với một cựu mẫu lừng danh làng thời trang thế giới. Cuối cùng, bà sẽ tập trung vào công việc của một người mẹ chăm sóc cậu con trai út Barron Trump. Dự kiến, vợ chồng ông Donald Trump có thể ở lại Washington cho đến khi con trai hoàn thành chương trình trung học ở ngôi trường hiện tại của mình tại Potomac, Maryland, cách Nhà Trắng hơn 32 km.

Đỗ Quyên (th)