So Ji Sub đã xác nhận hẹn hò, danh tính cô gái may mắn khiến ai cũng bất ngờ

Theo thông tin đăng tải trên tờ Soompi, nam diễn viên So Ji Sub đã chính thức xác nhận đang hẹn hò với bạn gái kém tuổi. Theo thông tin tiết lộ, bạn gái của So Ji Sub là nữ phóng viên Jo Eun Jung , kém nam diễn viên 17 tuổi.

Jo Eun Jung lần đầu gặp nam tài tử khi đảm nhận vai trò MC phỏng vấn So Ji Sub và Son Ye Jin trong quá trình quảng bá cho phim Và em sẽ đến trên chương trình: "Night of Real Entertainment" của SBS vào tháng 3/2018.

Sau đó, cả hai gặp lại nhau thông qua một người quen và tiến triển mối quan hệ theo một cách rất tự nhiên .

Mới đây, công ty quản lý của So Ji Sub là 51K Entertainment đã chính thức lên tiếng xác nhận và cho biết: "Đúng là So Ji Sub và Jo Eun Jung đang hẹn hò. Họ đang có một mối quan hệ nghiêm túc".

Phía công ty của So Ji Sub không tiết lộ về khoảng thời gian hẹn hò vì cho rằng đây là vấn đề riêng tư.

Theo Helino