Sinh con dù chưa từng quan hệ tình dục

Revati Bordawekar (30 tuổi), ở bang Ahmednagar, được coi là trường hợp hy hữu ở Ấn Độ khi sinh con hồi đầu tháng 2. Revati đã có chồng nhưng chưa bao giờ quan hệ tình dục.

Revati (30 tuổi ở Ấn Độ) sinh con hôm 9/2 dù chưa bao giờ quan hệ tình dục. Ảnh: MDWfeatures.

Theo India Times, Revati mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm do mắc hội chứng hiếm gặp khiến âm đạo luôn co khít mỗi khi có va chạm.

Revati phát hiện ra chuyện này khi lần đầu sử dụng tampon nhưng không thành công ở tuổi 22. 25 tuổi, Revati kết hôn với Chinmay và buộc phải nói với chồng về tình trạng của mình. Revati nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè như uống rượu, dạo đầu hoặc sử dụng các loại kem hỗ trợ nhưng cô và chồng vẫn không thể sex.

Revati và chồng - Chinmay, chuẩn bị phòng cho con đầu lòng. Ảnh: MDWfeatures.

Cuối cùng, cô tìm đến bác sĩ để nhờ giúp đỡ. Sau khi được tiêm thuốc gây mê để kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán Revati mắc hội chứng co thắt âm đạo - xảy ra khi cơ bắp ở âm đạo không co thắt hoặc liên tục co bóp khi có vật thể cố gắng xuyên qua.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt màng trinh của Revati với hy vọng cô sẽ không còn xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên phương pháp của bác sĩ vẫn không có kết quả khiến vợ chồng Revati phải thử thụ tinh ống nghiệm để có con.

Vợ chồng Revati bên con gái mới sinh. Ảnh: MDWfeatures.

Người phụ nữ 30 tuổi đạt được ước nguyện khi mang thai tháng 5 năm ngoái. Cô sinh con ngày 9/2 sau 48 giờ chuyển dạ.

"Tôi muốn sinh bằng phương pháp mổ nhưng khi tham dự lớp học tiền sản, tôi đổi ý định và muốn trải nghiệm hành trình sinh nở trọn vẹn, tự nhiên. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, phải xin tiêm gây tê màng cứng vì các cơn co thắt của tôi rất dữ dội, đau đớn", Revati kể lại.

Hiện Revati cho biết cô chưa thử sex với chồng sau khi sinh nhưng hy vọng việc sinh con tự nhiên sẽ giúp cô vượt qua hội chứng của mình.

Theo Ngôi sao