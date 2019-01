Singapore bỏ tù kẻ môi giới hôn nhân giả cho phụ nữ Việt

Tan Chuen Zin, 42 tuổi, bị bỏ tù vì sắp xếp hai vụ kết hôn giả. Ảnh: ICA.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) hôm 22/1 thông báo Tan Chuen Zin, 42 tuổi, công dân Singapore, bị bắt hồi tháng 3/2017 vừa bị kết án vì sắp xếp hôn nhân giả, cũng như chứa chấp phụ nữ Việt dù biết họ vi phạm luật Di trú, theo Channel News Asia.

Tan bị kết án 18 tháng tù, phạt 13.000 đôla Singapore (9.560 USD). Nếu không nộp phạt, Tan sẽ phải ngồi thêm ba tháng tù.

Từ năm 2012, Singapore đã hình sự hóa luật cấm kết hôn giả. Kết hôn là cách để giúp người nước ngoài nhập cảnh vào Singapore hay kéo dài thời gian lưu trú ở đây.

Trong vụ kết hôn giả đầu tiên, David Sim, 52 tuổi, tới gặp Tan hồi tháng 5/2016 để tìm việc. Sim đang gặp khó khăn tài chính, đã đồng ý kết hôn giả sau khi Tan đề nghị. Sim không phải thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, nhưng phải phối hợp để vượt qua vòng phỏng vấn visa cho một công dân Việt Nam. Đổi lại, Sim sẽ được trả 2.940 USD và 220 USD cho mỗi lần phỏng vấn thành công.

Hai tháng sau, vào tháng 7, Tran Bich Thuy, 24 tuoi, xin Tan lời khuyên vì giấy phép lao động sắp hết hạn. Tan đề nghị cô kết hôn giả và sắp xếp gặp Sim. Hai người tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng tháng 11 cùng năm.

Thuy trả cho Tan 6.620 USD, cũng đồng ý trả 220 USD mỗi lần gia hạn visa thành công. Thuy và Sim không sống cùng nhau, cô ở trong căn hộ của Tan, trả anh ta 390 USD thuê nhà mỗi tháng. Thuy và Sim bị ICA bắt hôm 20/2/2017 và bị kết án 5 tháng tù.

Cùng bị bắt còn có một đôi vợ chồng giả khác là Vo Thi Diem Kieu, 23 tuổi và Tan Jian You, 27 tuổi, đều bị kết án 6 tháng tù. Hồi tháng 5/2016, Tan đề nghị Jian You kết hôn giả để vượt qua khó khăn tài chính. Anh ta đồng ý với giá 1.100 USD. Kieu và Jian You tổ chức hôn lễ tại một nhà hàng vào tháng 11/2016 nhưng không sống cùng anh ta mà thuê nhà của Tan với giá 390 USD một tháng.

ICA tuyên bố những người cố ý vi phạm luật pháp Singapore để kết hôn giả có thể bị phạt tù 10 năm và phạt tiền 7.300 USD.

Theo Hồng Hạnh

VnExpress.net