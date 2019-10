Siêu bão châu Á, siêu bão tàn phá Nhật, 2 người Việt mất tích, ít nhất 19 người chết

Hiện, trực thăng, tàu và hàng nghìn binh sĩ đã được triển khai khắp Nhật Bản để cứu những người còn mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập nước. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong trận bão mạnh nhất trong 60 năm qua ở Nhật đã tăng lên ít nhất 19 và còn hàng chục người khác mất tích.

Đài NHK cho biết, 14 con sông ở nước này đã ngập nước, một số nơi đã tràn bờ.

Con số thương vong do hãng tin Kyodo tập hợp đã cao hơn so với số liệu mà phát ngôn viên chính phủ Nhật công bố vào sáng sớm nay, một ngày sau khi bão Hagibis đổ bộ vào phía nam Tokyo và tàn phá miền trung, bắc Nhật Bản với mưa to và gió lớn.

Bão Hagibis đã đem tới lượng mưa kỷ lục, một số nơi hứng chịu 939,9 mm mưa trong vòng 24h qua.

Bão Hagibis cũng khiến một tàu chở hàng Panama chìm ở Vịnh Tokyo. Hiện chưa rõ lúc gặp nạn tàu này có thả neo không. Theo Maritime Bouletin, tàu bị chìm vào khoảng 23h20. Trong số 12 thuỷ thủ của tàu, có 4 người được cứu, 1 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Trên tàu, ngoài 2 thuỷ thủ người Việt Nam còn có 7 người Trung Quốc, 3 người Myanmar.

