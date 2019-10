'Siêu bão châu Á là siêu bão mạnh nhất thế kỷ: Không nơi nào ở Nhật an toàn trước cơn bão này'

Giới chuyên gia khí tượng quốc tế đang rất quan tâm đến siêu bão vùng Tây Thái Bình Dương - siêu bão Hagibis (tăng cấp từ ngày 6/10), bởi sau khi lập một loạt các kỷ lục trong lịch sử khí tượng thế giới, siêu bão hình thành tại 'ổ bão' dữ dội nhất Trái Đất này (lưu vực Tây Thái Bình Dương) sắp tấn công trực tiếp Nhật Bản chỉ trong vài giờ nữa.

Thông tin về Hagibis, Forbes vừa ra bài viết "The Century’s Strongest Super-Typhoon Hagibis Is About To Hit Japan—1,600 Flights Canceled" (tạm dịch: Siêu bão mạnh nhất thế kỷ Hagibis sắp tấn công Nhật Bản, 1.600 chuyến bay bị hủy).

Tại sao siêu bão Hagibis lại KHÁC BIỆT và khiến giới khí tượng quan tâm mạnh mẽ đến vậy?

Forbes phân tích:

Siêu bão Hagibis có đường kính bao phủ 1.400 km. Riêng mắt bão của siêu bão này đã rộng 89 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ cơn bão hiện lớn hơn rất nhiều so với toàn Nhật Bản.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, không ai hay nơi nào tại Nhật Bản được an toàn trước cơn bão mở rộng này.

Liên tục duy trì trạng thái siêu bão trong 60 giờ đồng hồ, Hagibis chính thức là siêu bão có thời gian tồn tại lâu nhất trong năm 2019.

Không những thế, cuối tuần này là thời điểm Trăng tròn, điều này có nghĩa mực nước biển sẽ cao hơn mức trung bình. Do đó, khả năng sóng sẽ dâng cao tới 13 mét ở một số khu vực và lũ lụt ven biển có thể tàn phá nhiều nơi.

Không tự nhiên mà giới khí tượng quốc tế nhận định siêu bão Hagibis (tăng cấp từ ngày 6/10) là một trong những siêu bão mạnh nhất, tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử khí tượng thế giới.

Tại thời điểm đạt đỉnh (từ ngày 6-7/10), siêu bão có sức gió mạnh 270km/giờ (thuộc Cấp 5, cấp mạnh nhất trên thang bão Saffir-Simpson).

Cho đến tận hôm nay (12/10), sức gió giật tối đa của nó vẫn lên đến 250km/giờ. Chỉ trong vài giờ nữa, nó sẽ thực hiện một 'cú đánh' trực tiếp vào Tokyo (chưa kể các vùng đông dân khác của Nhật). Trận bão Hagibis có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua.

Siêu bão Hagibis cũng có thể là siêu bão mạnh nhất trong lịch sử với áp suất không khí hiện tại là 900 hPa, dù con số này thấp hơn siêu bão Dorian vừa tàn phá Quần đảo Bahamas năm 2019 (910 hPa).

Bão nhiệt đới mạnh nhất và có kích thước lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử - bão Tip (còn gọi là bão Warling) đạt áp suất không khí là 870 hPa, từng đổ bộ Philippines năm 1979 (cơn bão thế kỷ 20). Tại thời điểm đạt đỉnh, bão Tip bao phủ một vùng có đường kính lên tới 2.220 km.

Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất mà NHK (Nhật) phát đi, Hagibis sắp đổ bộ trực tiếp đất liền Nhật Bản. Cụ thể, nội trong ngày thứ Bảy (12/10), bão Hagibis sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên các vùng Tokai và Kanto, gồm cả Tokyo, dự báo gây mưa lớn kỷ lục, gió giật cực mạnh, sóng cao hơn 10 mét tại vùng ven biển.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Hagibis là 180km/giờ, gió giật 252 km/giờ. JMA cho biết thêm vào chiều và tối nay (12/10), cơn bão 'hung dữ', 'mãnh liệt' này sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh rồi đổ bộ miền Trung Nhật Bản, cụ thể là vùng Tokai và Kanto. Mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực của đảo Honshu, riêng ở Tokai và Kanto - vùng tâm bão đi qua - mưa lớn có thể đạt mức kỷ lục.

Chuyên gia JMA đang theo dõi chặt chẽ sức mạnh cũng như đường đi dự kiến tiếp theo của bão Hagibis và cho biết có thể họ sẽ phải phát đi cảnh báo khẩn cấp cho các khu vực sắp hứng chịu bão.

JMA cho biết, trận bão Hagibis có thể gây ra lượng mưa ngang bằng với "cơn bão Kanogawa" năm 1958 khiến hơn 1.200 người chết hoặc mất tích ở khu vực Shizuoka và Kanto.

Không chỉ gây mưa lớn kỷ lục, bão Hagibis còn sinh ra những trận gió mạnh kỷ lục trên khắp các khu vực từ tây lên bắc Nhật Bản ngày hôm nay. Gió giật tối đa hơn 250 km/giờ có thể tấn công cả hai khu vực Tokai và Kanto (vùng tâm bão đi qua).

Bão Hagibis cũng gây sóng lớn, cao đến 13 mét ngoài khơi Tokai, Kanto và Quần đảo Izu và 10 mét ngoài vùng Tohoku và Kinki.

Cơ quan khí tượng Nhật đang kêu gọi người dân liên tục cập nhật các thông tin dự báo thời tiết mới nhất để tiến hành sơ tán trên diện rộng trước khi bão có khả năng xấu thêm.

Tờ Japan Times cho hay, do ảnh hưởng của siêu bão Hagibis, hệ thống giao thông đường hàng không, đường sắt, đường bộ của nước này bị ảnh hưởng nặng nề.

Các hãng hàng không tại Nhật Bản đã phải hủy rất nhiều chuyến bay nội địa ngày thứ Bảy (12/10). Japan Airlines sẽ hủy ít nhất 90% chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda và sân bay Narita ở tỉnh Chiba.

Bão còn gây ảnh hưởng lên các lịch trình tại các nhà ga, gây ảnh hưởng đến gần 3 triệu hành khách.

Lo ngại về tác động khủng khiếp của siêu bão, Tiến sĩ, nhà khí tượng học Mỹ Jeff Masters phát biểu trên tờ New York Times rằng: "Rất có thể siêu bão Hagibis sẽ trở thành một trong những thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Nhật Bản. Chỉ riêng việc siêu bão Hagibis tấn công Vịnh Tokyo cũng đã khiến nó trở thành thảm họa tự nhiên thiệt hại hàng tỷ USD."

Tháng 9/2018, Nhật Bản đối mặt thảm kịch tồi tệ từ siêu bão Jebi - mạnh nhất trong lịch sử 25 năm của Nhật - khiến 11 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, 49.000 người phải sơ tán khẩn cấp, thiệt hại về kinh tế lên đến 12,6 tỷ USD.

Jebi là siêu bão gây tổn thất về của nhiều thứ 2 trong lịch sử Nhật Bản.

