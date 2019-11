Sea Games 30: Đoàn Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc

Video trực tiếp Lễ khai mạc SEA Games 30 Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức lúc 18h tại sân vận động trong nhà Philippine Arena.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 18h (giờ Hà Nội), tại sân Philippine Arena. Lần đầu tiên, lễ thắp lửa truyền thống sẽ không diễn ra tại sân diễn ra khai mạc. Đây là lần thứ 4 Philippines đăng cai SEA Games. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12, tranh tài ở 56 môn thi với 513 nội dung.

Những cựu vận động viên nổi tiếng của Philippines ở các môn billiards, boxing... cùng nhau cầm lá cờ của kỳ đại hội bước ra lễ đài.

Nữ vân động viên của đoàn Philippines đại diện cho gần 10.000 người tranh tài tại SEA Games 30 lên đọc lời tuyên thệ.

Tổng thống Philippines Duterte phát biểu chính thức khai mạc SEA Games 30.

Ông Abraham Tolentino, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, nhấn mạnh khẩu hiệu "We win as one", tạm dịch "Chúng ta cùng chiến thắng".

Chủ tịch Ủy ban tổ chức của SEA Games là ông Alan Peter Cayetano phát biểu trong lễ khai mạc. Ông gửi lời cảm ơn tới 11 đoàn và chúc các vận động viên có kỳ đại hội thành công.

Hàng chục nghìn khán giả tại nhà thi đấu Philippine Arena chào đón đoàn chủ nhà bước ra sân khấu.

Hình ảnh Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc.

Chủ nhà Philippines diễu hành cuối cùng. Nước chủ nhà tham dự với số thành viên hùng hậu, lên tới gần 1.900 thành viên, tranh tài ở tất cả 56 môn thi đấu. Hoa hậu Pia Wurtsbach vinh dự nhận trọng trách dẫn đầu đoàn thể thao của nước chủ nhà. Pia từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Philippines và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ trong cùng năm 2015. Pia là Hoa hậu Hoàn vũ "nổi tiếng bất đắc dĩ" khi trong đêm chung kết hoa hậu được phát sóng trực tiếp toàn cầu, MC đã thông báo Hoa hậu đến từ Colombia đăng quang, sau đó phải đính chính nhầm lẫn và gỡ vương miện trao lại cho Pia.

Kế cuối trong lễ diễu hành là đoàn Việt Nam. Kiếm thủ Vũ Thành An là người vinh dự có cơ hội cầm cờ. Đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên, với gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu. Sharifa Akeel được chọn là người đẹp diễu hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trong đêm khai mạc SEA Games tại Philippines. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018. Sharifa sinh năm 1997, mang hai dòng máu Qatar và Philippines.

Thái Lan, một trong những đoàn thể thao hàng đầu khu vực, tham dự SEA Games năm nay với 1.473 thành viên. Đại diện cho đoàn Malaysia là người đẹp Lara Quigaman từng đăng quang Miss International 2005. Tại đấu trước quốc tế này, cô trở thành hoa hậu từng đăng quang có chiều cao khiêm tốn nhất với 1,68 m.

Chủ nhà đại hội 2 năm trước Malaysia tiến ra sân khai mạc. Đại diện cho đoàn Malaysia là người đẹp Lara Quigaman từng đăng quang Miss International 2005. Tại đấu trước quốc tế này, cô trở thành hoa hậu từng đăng quang có chiều cao khiêm tốn nhất với 1,68 m.

Đoàn Singapore tham dự SEA Games với 1.591 thành viên, tham vọng trở lại top 3 toàn đoàn. Jamie Herrell từng giành danh hiệu Miss Earth 2014 và đại diện cho đoàn thể thao Singapore tại SEA Games 30. Người đẹp mang hai dòng máu Mỹ - Philippines nổi tiếng đa tài khi đảm nhiệm nhiều vai trò như dẫn chương trình truyền hình, diễn viên và vũ công.

Đoàn thể thao Lào tham dự đại hội với 510 thành viên. Đại diện cho đoàn thể thao Lào là Hoa hậu Cynthia Thomalla vừa đăng quang Miss Eco International năm ngoái.

Indonesia là đoàn tiếp theo bước ra lễ đài, với số thành viên tham dự lên tới 1.702. "Nàng thơ" Megan Young đại diện cho đoàn thể thao Indonesia. Cô là hoa hậu người Philippines đầu tiên đăng quang đấu trường nhan sắc Miss World vào năm 2013. Megan cao 1,7 m, được yêu mến bởi vẻ đẹp lai và gây dựng được một sự nghiệp diễn xuất, dẫn truyền hình thành công tại quê nhà.

Tiếp đến là Campuchia. Đoàn Campuchia tham dự đại hội năm nay với 510 thành viên. Hoa hậu trẻ tuổi nhất xuất hiện tại đêm khai mạc SEA Games 30 và sẽ đại diện cho đoàn thể thao Campuchia là Sophia Senoron, sinh năm 1999, đăng quang đấu trường Miss Multinational Philippines 2017 và trở thành đại diện đầu tiên của nước này tham dự Miss Multinational của thế giới.

Mở đầu là đoàn Brunei.

Điều nhảy dân tộc của chủ nhà Philippines diễn ra nhanh gọn nhưng thể hiện được màu sắc, ý nghĩa. Ngay sau khi kết thúc điẹu nhảy, các đoàn vận động viên sẽ tiến ra sân khai mạc. Ảnh: Thuận Thắng.

16 người đẹp Philippines xuất hiện, khuấy động lễ khai mạc SEA Games

Trước thềm buổi lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra tại nhà thi đấu Philippine Arena, sự xuất hiện của các người đẹp Philippines làm bầu không khí ở đây trở nên sôi động hơn. Mỗi người đẹp đại diện cho một tỉnh, thành phố lớn của Philippines như thủ đô Manila hay thành phố Batangas, Bulacan. Ảnh: Việt Linh.

Mở đầu buổi lễ là màn múa đương đại của tộc người trên đảo Luzon. Nhiều nghệ sĩ biểu diễn là học sinh, sinh viên các trường ở thủ đô Manila. Ảnh: Thuận Thắng.

Ca sĩ Nightingale Lani Misalucha hát quốc ca Philippines để bắt đầu buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thuận Thắng.

Toàn cảnh sân vận động trong nhà Philippine Arena nhìn từ khán đài. Ảnh: Trương Khởi.

Đúng 19h, tổng thống Duterte có mặt trên khán đài, dự lễ khai mạc SEA Games. Ảnh: Việt Linh.

Pami - linh vật của SEA Games 30

Pami được tạo nên bởi 7 quả bóng tròn với 5 màu là vàng, trắng, xanh, đỏ. Theo người Philippines, 'Pami' có nghĩa là con mèo, nhưng rộng ra, nó nằm trong từ 'Pamilya" tức là gia đình. Ảnh: Thuận Thắng.

Xe bọc thép xuất hiện ở đường phố Manila trong lễ khai mạc SEA Games

Nhiều xe bọc thép được trang bị vũ khí xuất hiện trên đường phố Manila nhằm đảm bảo an ninh cho lễ khai mạc SEA Games 30. Video: Trương Khởi (từ Philippines).

Trải nghiệm ăn bún đậu mắm tôm ở Philippines dịp SEA Games

Trong quá trình tác nghiệp tại SEA Games 30 ở Philippines, phóng viên Zing.vn đã tìm được một quán ăn đặc biệt của người Việt, nơi có bán bún đậu mắm tôm. Video: Hoàng Hiệp - Lê Ngọc (từ Philippines).

Chỗ ngồi trong nhà thi đấu Philippine Arena đang dần được lấp đầy. Sân vận động có sức chứa 55.000 chỗ ngồi dự kiến sẽ không còn chỗ trống. Tất cả chờ đợi buổi khai mạc nhiều màu sắc âm thanh và ánh sáng, được dàn dựng bởi công ty từng làm lễ khai mạc tại Olympic London 2012 và Asian Games 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ thượng cờ SEA Games 30

Lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự SEA Games 30 tại Philippines đã diễn ra sáng 29/11 tại quảng trường Làng vận động viên ở New Clark City. Đúng 10h40, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên bầu trời làng VĐV, biểu tượng cho sự hiện diện của Việt Nam ở đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Dự lễ thượng có ông Trần Đức Phẫn, Trưởng đoàn Việt Nam tại SEA Games năm nay. Ảnh: Minh Chiến.

Nhiều đội của Việt Nam không dự khai mạc SEA Games

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo đội tennis cho biết nhiều khả năng sẽ không tham dự lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra tối 30/11. Các nội dung thi đấu của tennis sẽ diễn ra từ 9h sáng ngày 1/12, chưa đầy 12 tiếng sau thời điểm khai mạc SEA Games. Nếu tham gia diễu hành trong lễ khai mạc, các tay vợt Việt Nam sẽ không đủ thời gian nghỉ ngơi để có trạng thái thể lực tốt nhất.

Ngoài tennis, nhiều đội tuyển khác như bowling, bóng rổ, thể dục dụng cụ cũng đã xin phép lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam không tham dự lễ khai mạc. Khả năng tuyển bóng đá U22 Việt Nam tham dự khai mạc cũng rất thấp khi ngày 1/12, đội sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Indonesia.

Lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra tại Philippines Arena vào buổi tối. Nhà thi đấu này lần lượt cách 2 điểm tập trung lớn của thể thao Việt Nam là Manila 30 km và New Clark City 90 km.

Cộng thêm tình hình kẹt xe ở Philippines, các VĐV tham dự lễ khai mạc sẽ dính tắc đường, mất nhiều thời gian di chuyển cả trước và sau khai mạc. Phóng viên của Zing.vn cho biết để vượt qua 30 km từ Philippines Arena về thủ đô Manila, sẽ mất tối thiểu 2 tiếng di chuyển trên đường. Ảnh: Thuận Thắng.

Lực lượng an ninh được huy động cho lễ khai mạc

Nhằm đảm bảo cho buổi lễ khai mạc được diễn ra thuận lợi, không gặp sự cố, cũng như giúp các đoàn tới địa điểm đúng giờ, ban tổ chức đã huy động lực lượng cảnh sát để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Việt Linh.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại Manila, sau những lùm xùm về việc chuẩn bị hiện tại công tác tổ chức của chủ nhà Philippines đã có sự cải thiện. Video: Lê Phát - Trương Khởi - Thiên Tâm.

Tại khu vực soát vé, lực lượng an ninh kiểm tra kỹ lưỡng. Nhiều vật dụng và túi lớn không được mang vào trong Philippine Arena. Video: Trương Khởi - Ngọc Nhi (từ Philippines).

Đoàn Việt Nam rạng ngời trước giờ khai mạc

Một số thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại sân Philippine Arena. Gương mặt thu hút sự chú là kỹ thuật viên vật lý trị liệu Hoàng Tú Anh. Ảnh: Bùi Minh.

Nhiều đoàn thể thao đã có mặt tại sân Philippine Arena

Còn khoảng hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra lễ khai mạc SEA Games, nhiều vận động viên và lãnh đạo đoàn của Thái Lan, Indonesia hay Myanmar đã đến sân Philippine Arena. Tất cả đều háo hức chờ đón bữa tiệc khai mạc hoành tráng của nước chủ nhà. Ảnh: Bùi Minh.

CĐV Thái Lan nổi bật trước lễ khai mạc SEA Games 30

Rất đông người hâm mộ đến nhà thi đấu Philippine Arena từ sớm để tham gia lễ khai mạc SEA Games 30. Nhiều CĐV Thái Lan nổi bật và gây chú ý với trang phục truyền thống.

Phóng viên vào lễ khai mạc SEA Games 30 phải mua vé

Đại diện ban tổ chức SEA Games 30, bà Malyn Bamba, cho biết số lượng phóng viên vào lễ khai mạc bị giới hạn với từng đoàn thể thao.

Chia sẻ với Zing.vn, người phụ trách địa điểm thi đấu World Trade Center tại SEA Games 30 Malyn Bamba cho biết: "Số lượng phóng viên được vào sân có giới hạn. Các phóng viên không có tên trong danh sách của ban tổ chức phải mua thêm vé trên SM Ticket. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi rất xin lỗi vì thông báo này không được đưa ra sớm hơn".

Bên cạnh đó, bộ phận truyền thông nước chủ nhà đã thông báo về việc tác nghiệp dành cho các đơn vị truyền thông đến từ các nước, thay vì cấm phóng viên ảnh, ban tổ chức điều chỉnh một số điều kiện tác nghiệp. Ảnh: Thuận Thắng.

Lễ khai mạc SEA Games diễn ra ở nhà thi đấu lớn nhất thế giới

Đêm khai mạc SEA Games 30 sẽ được nước chủ nhà Philippines tổ chức công phu tại khu thi đấu Arena có quy mô lớn nhất thế giới.

Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức vào tối 30/11 trong khu tổ hợp thể thao Philippines Arena Complex, quận Ciudad De Victoria thuộc tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30 km về phía bắc. Với sức chứa 55.000 chỗ ngồi cùng tổng diện tích 140 ha, Philippines Arena Complex là khu thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới. Ảnh: Thuận Thắng.

Philippine Arena - sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới

Lễ khai mạc của SEA Games sẽ lần đầu tiên diễn ra dưới mái che tại nhà thi đấu Philippine Arena có sức chứa 55.000 chỗ ngồi.

