Sau khi bị đem cho, chú mèo vượt qua 12km tìm về với chủ cũ chỉ để bị ruồng bỏ lần 2 còn đau lòng hơn

Khi nhận nuôi một con vật, đồng nghĩa với việc bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận một thành viên mới trong gia đình. Nó cần sự quan tâm và yêu thương như 1 con người thực thụ mà không phải người chủ nào cũng làm được. Đó chính xác là trường hợp của chú mèo Toby, 7 tuổi, khi được một gia đình ở North Carolina, Mỹ nhận nuôi.

Chú mèo Toby

Ban đầu, Toby là một chú mèo hoang, sau lần tình cờ bắt gặp, gia đình người Mỹ nói trên đã quyết định nhận nuôi nó. Thế nhưng không lâu sau đó, vào tháng 2, gia đình này nhận thấy Toby có vẻ không hòa hợp với các chú mèo khác trong nhà, vậy nên họ đã quyết định đem Toby gửi tới một ngôi nhà khác. Chủ nhân mới của Toby là một gia đình khác cách gia đình chủ cũ đến 12 km.

Chú mèo tội nghiệp không hiểu vì sao mình lại bị ruồng bỏ

Từ một chú mèo hoang đến khi được nhận nuôi, Toby dường như đã dành một tình cảm rất sâu sắc cho gia đình đầu tiên của mình, bởi vậy chú không hiểu vì sao mình lại bị đem cho. Quyết tâm không từ bỏ, Toby đã tự mình vượt qua quãng đường 12km để tìm lại chủ cũ. Thế nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ để đổi lại...lần ruồng bỏ thứ 2.

Lần này, gia đình chủ cũ đã có một quyết định nhẫn tâm hơn, họ mang Toby đến Trung tâm thú y và nhờ họ làm biện pháp "an tử" để có thể hoàn toàn rũ bỏ Toby. "An tử" là biện pháp tiêm thuốc để kết thúc sự sống của sinh vật một cách êm ái.

Toby tại Trung tâm thú y, sau khi bị chủ cũ ruồng bỏ lần thứ 2, thậm chí lần này họ còn muốn kết thúc mạng sống của chú.

Tình cờ biết được câu chuyện của Toby, Trung tâm thú ý đã rất cảm động và liên lạc với Hiệp hội bảo vệ động vật SPCA (The Society for the Prevention of Cruelty to Animals) để tìm sự trợ giúp. Dĩ nhiên, Hiệp hội đã ngay lập tức tiếp nhận trường hợp của Toby và sẵn sàng tìm một gia đình mới cho chú mèo tội nghiệp này.

SPCA đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội về câu chuyện của Toby và nhanh chóng nhận được sự chú ý của những người yêu động vật.

Bài viết của hội bảo vệ động vật SPCA

Michelle Puckett, một người phụ nữ tại North Carolina đã nhanh chóng liên hệ để xin được nhận nuôi Toby. Cô không quản đêm tối để lái xe đến đón Toby ngay khi đọc được bài đăng.

Michelle Puckett, người phụ nữ nhân hậu đã nhận nuôi Toby ngay khi đọc được bài đăng của SPCA

Ngày 13/4, một trang hoàn toàn mới trong cuộc đời Toby đã được mở ra. Gia đình mới gồm 1 người lớn, 2 trẻ em và một con mèo khác đều rất yêu thương chú mèo từng bị ruồng bỏ này. Toby giờ đây đã cảm nhận được tình yêu mà mình đáng được nhận.

Toby đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời

Toby giờ đây đã cảm nhận được tình yêu mà mình đáng được nhận

Gia đình mới hết mực yêu thương chú mèo nhỏ

Theo Helino