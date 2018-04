Sau 30 năm ngồi tù với tội hãm hiếp và giết người, tên sát nhân có cơ hội được thả tự do vì tài năng đặc biệt

Colin Pitchfork, 58 tuổi tên sát nhân nổi tiếng nước Anh có khả năng được tại ngoại sau 30 năm với bản án hãm hiếp và giết chết hai cô gái 15 tuổi. Kath Eastwood, 69 tuổi đến từ Leicestershire (Anh) mẹ của nạn nhân Lynda Mann từng bị Colin cưỡng hiếp và giết chết đã lo lắng khi việc hắn ta được thả ra sẽ là mối nguy hiểm cho xã hội.

Chia sẻ với The Sun Online, bà cho biết: “Hắn sẽ không bao giờ hoàn lương, hắn không an toàn và sẽ tiếp tục phạm tội thêm lần nữa. Hắn ta đang đóng kịch và cố gắng trở thành người tốt để có thể được tự do. Hắn ta nên ở tù cả đời. Tôi cảm thấy sợ hãi nếu như hắn ở đâu đó vào ban đêm”.

Colin Pitchfork có khả năng được tại ngoại vĩnh viễn vì trình độ học vấn và thành quả đặc biệt khi ở trong tù. (Ảnh: Internet)

Hiện tại, Colin đang chờ một phiên tòa để được tại ngoại vĩnh viễn. Vào tháng 11 năm ngoái, hắn ta được ra vào thường xuyên ở HMP Leyhill, một nhà tù mở ở Gloucestershire (Anh). Được biết, bà Kate được thông báo về này vào đầu tháng 1 vừa qua, bà cho biết: “Các gia đình nạn nhân sẽ có cơ hội trình bày trước hội đồng ân xá nhưng họ sẽ không nghe lắng nghe chúng tôi”. Colin dự kiến sẽ tham gia một phiên điều trần vào ngày 24/5 sắp tới và tại đây, bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá liệu hắn ta có thể được trả tự do hay không.

Nếu như Colin được tại ngoại, hắn có thể thay đổi danh tính mới mặc dù hắn đã được đổi tên một lần là Thorpe. Một nguồn tin của Bộ Tư Pháp cho biết: “Colin Pitchfork được tạm tại ngoại cho đến thời gian mãn hạn tù. Anh ta phải tuân theo điều kiện nghiêm ngặt và không được hoàn toàn tự do khỏi nhà tù”. Bên cạnh đó, Colin đã bị cấm không được bước chân vào Leicestershire, nơi mà hắn từng gây ra tội ác của mình vào 3 thập kỷ trước.

Lynda Mann, 15 tuổi bị Colin hãm hiếp và giết chết bằng chính khăn quàng cổ của cô vào tháng 11/1983. (Ảnh: Internet)

Tháng 11/1983, Colin để lại đứa con trai ngủ phía sau chiếc xe và cưỡng hiếp, siết cổ cô gái tên Lynda Mann 15 tuổi bằng chính khăn quàng cổ của cô ấy tại lối đi riêng ở Narborough, Leicestershire (Anh). Sau đó, hắn ta trở về nhà mình ở làng Littlethorpe và đặt con trai lên giường ngủ. Gần 3 năm sau đó, vào tháng 7/1986, Colin tiếp tục cưỡng hiếp và giết chết Dawn Ashworth, cũng 15 tuổi ở làng Enderby, cách nơi Lynda chết khoảng 1,6km.

Dawn Ashworth, 15 tuổi cũng bị hãm hiếp và giết chết vào tháng 7/1986. (Ảnh: Internet)

Cuộc điều tra của cảnh sát ban đầu đã bị đánh lạc hướng và Richard Buckland, một người địa phương 17 tuổi đã thú nhận mình là người gây án. Sau đó, đã có một cuộc trưng cầu buộc cảnh sát vào cuộc sử dụng kỹ thuật xét nghiệm DNA dựa trên dấu vân tay của 5000 người đàn ông ở 3 làng để tìm cho bằng được hung thủ, và cuối cùng Colin đã bị bắt. Tháng 9/1987, Colin đã nhận hai tội giết người và bị kết án tù chung thân vào tháng 1/1988. Thẩm phán nói rằng đây là vụ giết người đặc biệt tàn án và khẳng định Colin là mối nguy hiểm cho những phụ nữ trẻ.

Năm 2009, Colin được giảm mức án xuống thấp nhất là 30 năm tù vì có kết quả cải tạo tốt trong 2 năm. Quyết định này sau đó đã bị các gia đình nạn nhân chỉ trích nặng nề, Tòa án cấp phúc thẩm cho biết Colin có học vấn cao và chưa từng có báo cáo xấu nào trong suốt thời gian bị giam giữ. Cụ thể Colin đã trở thành một chuyên gia trong việc sao chép bản ký âm trong âm nhạc thành chữ nổi để giúp người khiếm thị có thể sử dụng khắp nước Anh và quốc tế.

Hiện tại, thời hạn tù tối thiểu của Colin đã được đáp ứng, hắn ta hoàn toàn đủ điều kiện để được bồi thẩm đoàn xét duyệt về việc được tại ngoại vĩnh viễn.

Theo Helino