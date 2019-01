Sập mỏ than Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

Reuters dẫn nguồn tin từ People’s Daily ngày 13/1 cho hay, vụ việc xảy ra tại mỏ than Lijiagou của công ty khai khoáng Baiji ở thành phố Shenmu vào khoảng 16h30 ngày 12/1 khi 87 người đang ở trong hầm.

Vụ sập đã khiến 21 người thiệt mạng. (Ảnh minh họa: Arabnews)

Theo People’s Daily, 66 thợ mỏ đã được giải cứu trong khi 21 người khác bị mắc kẹt. Trong số những người bị mắc kẹt có 19 người được xác nhận đã thiệt mạng và 2 người mất tích. Tuy nhiên, sau đó, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người này trong tình trạng đã chết.

Một số công ty khai khoáng tại các mỏ than lớn ở tỉnh Sơn Đông, Hà Nam và một số khu vực phía đông bắc Trung Quốc đã nhận được thông báo từ Cơ quan An Toàn Mỏ than Quốc gia, yêu cầu họ ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Dự kiến, cuộc điều tra sẽ kéo dài tới tháng 6, Shanghai Securities News đưa tin.

Hôm 13/1, Tân Hoa xã cho biết, tỉnh Sơn Tây, nằm giáp Thiểm Tây cũng đã tiến hành thanh tra các mỏ than có nguy cơ cao.

Theo Sầm Hoa

